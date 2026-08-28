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Essais - Zarco en Q2 pour son retour, Bezzecchi signe un nouveau record

Marco Bezzecchi a réalisé le meilleur temps des Essais du Grand Prix d'Aragón 2026 de MotoGP, signant le tout nouveau record du tracé, alors que Johann Zarco - pour son retour de blessure - a pris la dernière place disponible en Q2 dans les derniers instants.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, équipe Ducati

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Jack Miller, Pramac Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Jack Miller, Pramac Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
29

Un ciel bleu parsemé de quelques nuages, avec 26°C dans l'air et 49°C sur la piste : voilà les conditions au moment de démarrer les Essais du Grand Prix d'Aragón, qui offrent les premiers tickets en Q2 aux dix pilotes les plus rapides de cette heure de roulage.

Les pneus arrière tendres sont de sortie pour une majorité du peloton au moment de débuter le premier time attack. Il ne faut pas attendre très longtemps pour que Marc Márquez prenne les commandes, autoritairement, en réalisant 1'46"320.

Johann Zarco - qui a reçu le feu vert pour la suite du week-end - devra purger deux long-laps en course en raison de sa responsabilité dans l'accrochage de Catalogne. Aussi, il s'entraîne au passage dans ce détour poussiéreux situé au niveau des virages 9 et 10.

La première salve de tours lancés s'achève après un petit quart d'heure dans la séance. Derrière la Ducati factory de Márquez, on retrouve la KTM de Pedro Acosta à trois dixièmes, les Aprilia officielles de Marco Bezzecchi (medium à l'arrière) et Jorge Martín (à 0"362 et 0"433 respectivement) et la Ducati Gresini Álex Márquez (medium à l'arrière) à plus de six dixièmes. À ce stade, Fermín Aldeguer, Johann Zarco, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio et Brad Binder complètent le top 10.

 

Après une dizaine de minutes où seule une poignée de pilotes ont parcouru le tracé d'Alcañiz, la plupart d'entre eux, favori compris, se relancent à l'assaut de la feuille des temps un peu avant la mi-séance. Au moment de reprendre la piste, justement, Jorge Martín casse l'une des ailettes situées sur le côté de la selle en enfourchant, ce qui le force à remettre pied à terre le temps qu'une réparation soit effectuée.

Alors que le chrono de Marc Márquez n'évolue pas, l'Espagnol effectuant cette seconde salve en étant chaussé du pneu medium à l'arrière, Bezzecchi et Di Giannantonio, enfin armés du tendre, se rapprochent respectivement à 0"039 et 0"298. Acosta demeure de son côté à 0"307 alors que les écarts se resserrent derrière, avec moins de trois dixièmes d'écart entre le cinquième Franco Morbidelli et le dixième Joan Mir.

Lire aussi :

Le record du circuit tombe

Aldeguer sonne la charge pour la dernière partie de séance en réalisant le meilleur temps provisoire en 1'45"909, devenant le premier pilote du week-end sous la barre des 1'46. Sur ces entrefaites, Jack Miller chute au virage 2 - sans gravité. Les écarts se resserrent en tête puisque Martín se rapproche à 0"118 et Acosta à 0"155.

 

Après s'être manqué dans la première tentative de ce time attack, en tirant tout droit au virage 8, Marc Márquez met tout le monde d'accord en signant le nouveau record du circuit en 1'45"493, 0"273 devant son frère et 0"342 devant un Bezzecchi qui a brièvement occupé la tête.

Sur la dernière salve de tours lancés, dans les dernières minutes, l'Italien d'Aprilia finit bien par retrouver les commandes en 1'45"455, 0"010 devant Álex Márquez et 0"038 devant Marc - ce dernier décidant de ressortir pour un ultime tour avec les pneus de sa tentative précédente, préservant ainsi un pneu tendre en vue de la suite du week-end. Dans les ultimes instants, Johann Zarco parvient à se hisser de justesse en Q2, une belle performance pour son retour en Grand Prix !

Entre le top 3 et le Français, l'on retrouve la plupart des gros poissons (et tous les candidats au titre présents) avec Di Giannantonio, Aldeguer, Raúl Fernández, Martín, Acosta et Morbidelli. En revanche, le début de week-end difficile se poursuit pour Pecco Bagnaia, seulement 13e et visiblement résigné au moment de rentrer au stand en fin de séance. Il est juste devant Fabio Quartararo.

Lire aussi :

Spain  GP d'Aragón - Essais

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 22

1'45.455

   173.351  
2 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 21

+0.010

1'45.465

 0.010 173.335  
3 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 20

+0.038

1'45.493

 0.028 173.289  
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+0.299

1'45.754

 0.261 172.861  
5 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 20

+0.440

1'45.895

 0.141 172.631  
6 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 23

+0.504

1'45.959

 0.064 172.527  
7 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 22

+0.572

1'46.027

 0.068 172.416  
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+0.609

1'46.064

 0.037 172.356  
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 21

+0.763

1'46.218

 0.154 172.106  
10 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 21

+0.843

1'46.298

 0.080 171.976  
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 22

+0.853

1'46.308

 0.010 171.960  
12 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 24

+0.921

1'46.376

 0.068 171.850  
13 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 20

+1.032

1'46.487

 0.111 171.671  
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 21

+1.163

1'46.618

 0.131 171.460  
15 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 24

+1.168

1'46.623

 0.005 171.452  
16 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 18

+1.249

1'46.704

 0.081 171.322  
17 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 18

+1.494

1'46.949

 0.245 170.930  
18 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.554

1'47.009

 0.060 170.834  
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 18

+1.638

1'47.093

 0.084 170.700  
20 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 23

+1.733

1'47.188

 0.095 170.548  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 19

+1.902

1'47.357

 0.169 170.280  
22 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 21

+2.254

1'47.709

 0.352 169.723  
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