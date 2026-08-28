Essais - Zarco en Q2 pour son retour, Bezzecchi signe un nouveau record

Un ciel bleu parsemé de quelques nuages, avec 26°C dans l'air et 49°C sur la piste : voilà les conditions au moment de démarrer les Essais du Grand Prix d'Aragón, qui offrent les premiers tickets en Q2 aux dix pilotes les plus rapides de cette heure de roulage.

Les pneus arrière tendres sont de sortie pour une majorité du peloton au moment de débuter le premier time attack. Il ne faut pas attendre très longtemps pour que Marc Márquez prenne les commandes, autoritairement, en réalisant 1'46"320.

Johann Zarco - qui a reçu le feu vert pour la suite du week-end - devra purger deux long-laps en course en raison de sa responsabilité dans l'accrochage de Catalogne. Aussi, il s'entraîne au passage dans ce détour poussiéreux situé au niveau des virages 9 et 10.

La première salve de tours lancés s'achève après un petit quart d'heure dans la séance. Derrière la Ducati factory de Márquez, on retrouve la KTM de Pedro Acosta à trois dixièmes, les Aprilia officielles de Marco Bezzecchi (medium à l'arrière) et Jorge Martín (à 0"362 et 0"433 respectivement) et la Ducati Gresini Álex Márquez (medium à l'arrière) à plus de six dixièmes. À ce stade, Fermín Aldeguer, Johann Zarco, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio et Brad Binder complètent le top 10.

Après une dizaine de minutes où seule une poignée de pilotes ont parcouru le tracé d'Alcañiz, la plupart d'entre eux, favori compris, se relancent à l'assaut de la feuille des temps un peu avant la mi-séance. Au moment de reprendre la piste, justement, Jorge Martín casse l'une des ailettes situées sur le côté de la selle en enfourchant, ce qui le force à remettre pied à terre le temps qu'une réparation soit effectuée.

Alors que le chrono de Marc Márquez n'évolue pas, l'Espagnol effectuant cette seconde salve en étant chaussé du pneu medium à l'arrière, Bezzecchi et Di Giannantonio, enfin armés du tendre, se rapprochent respectivement à 0"039 et 0"298. Acosta demeure de son côté à 0"307 alors que les écarts se resserrent derrière, avec moins de trois dixièmes d'écart entre le cinquième Franco Morbidelli et le dixième Joan Mir.

Le record du circuit tombe

Aldeguer sonne la charge pour la dernière partie de séance en réalisant le meilleur temps provisoire en 1'45"909, devenant le premier pilote du week-end sous la barre des 1'46. Sur ces entrefaites, Jack Miller chute au virage 2 - sans gravité. Les écarts se resserrent en tête puisque Martín se rapproche à 0"118 et Acosta à 0"155.

Après s'être manqué dans la première tentative de ce time attack, en tirant tout droit au virage 8, Marc Márquez met tout le monde d'accord en signant le nouveau record du circuit en 1'45"493, 0"273 devant son frère et 0"342 devant un Bezzecchi qui a brièvement occupé la tête.

Sur la dernière salve de tours lancés, dans les dernières minutes, l'Italien d'Aprilia finit bien par retrouver les commandes en 1'45"455, 0"010 devant Álex Márquez et 0"038 devant Marc - ce dernier décidant de ressortir pour un ultime tour avec les pneus de sa tentative précédente, préservant ainsi un pneu tendre en vue de la suite du week-end. Dans les ultimes instants, Johann Zarco parvient à se hisser de justesse en Q2, une belle performance pour son retour en Grand Prix !

Entre le top 3 et le Français, l'on retrouve la plupart des gros poissons (et tous les candidats au titre présents) avec Di Giannantonio, Aldeguer, Raúl Fernández, Martín, Acosta et Morbidelli. En revanche, le début de week-end difficile se poursuit pour Pecco Bagnaia, seulement 13e et visiblement résigné au moment de rentrer au stand en fin de séance. Il est juste devant Fabio Quartararo.

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