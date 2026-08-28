Johann Zarco autorisé à finir le week-end au GP d'Aragón

Johann Zarco obtient pour de bon l'autorisation de faire son retour en MotoGP. Jeudi, le Français avait reçu un premier feu vert après avoir été examiné par l'équipe médicale du championnat, mais il devait passer une nouvelle visite médicale après la première séance au GP d'Aragón.

Cette procédure, classique lorsqu'un pilote revient d'une grosse blessure, avait pour but de vérifier que Zarco était bel et bien en capacité de piloter sa Honda.

Le Français a été touché au ménisque, au tibia et surtout au niveau des ligaments du genou gauche dans la chute de Barcelone, et son genou a tendance à gonfler s'il reste longtemps plié, comme il doit le faire sur sa moto. La peau du genou a également été brûlée par la chaleur de l'échappement de Pecco Bagnaia, et il porte encore une protection.

Zarco a réalisé une première séance encourageante sur le MotorLand Aragón, en bouclant 17 tours, dans la moyenne des autres pilotes, et en signant le 11e temps.

Le Dr Ángel Charte, directeur médical du MotoGP, est aller consulter le pilote LCR une première fois pendant la séance. L'examen pratiqué après le drapeau à damier a été concluant et Zarco a été autorisé à disputer l'intégralité du week-end sur le circuit espagnol. Cal Crutchlow, qui a remplacé Zarco durant sa convalescence, reste présent dans le paddock pour prendre le relais en cas de besoin.

Fermín Aldeguer, lui aussi de retour ce week-end, a également été examiné après les EL1. Victime d'une fracture à vertèbre thoracique en chutant à Assen, le pilote Gresini a été autorisé à rouler durant l'intégralité du week-end au GP d'Aragón. Aldeguer a pris la neuvième place de la séance, après un total de 15 tours.