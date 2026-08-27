Zarco sans pression : "Ce sera juste un plaisir parce que je suis accro à la vitesse"

On s'attendait à une longue convalescence pour Johann Zarco, touché aux ligaments de la jambe gauche après la terrible chute du GP de Barcelone. Le Français fait finalement son retour un peu plus de trois mois plus tard, après un enchaînement de bonnes nouvelles, notamment quand il a appris qu'il pouvait échapper à une opération.

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Zarco est certes encore diminué, avec un genou qui peut enfler quand il reste longtemps plié, ce qui est évidemment nécessaire sur une moto, et il devra être de nouveau examiné par les médecins du championnat après la première séance vendredi matin. Le pilote LCR aborde ainsi le week-end sans réelle pression.

Ce jeudi, face aux médias de la presse écrite parmi lesquels figuraient les journalistes de Motorsport.com, Zarco est revenu sur les trois derniers mois loin des circuits, qu'il appris à apprécier

Comment vis-tu ce retour à la compétition ?

C'est bien d'être de retour. Je suis plutôt content parce qu'après ce que j'ai fait et mon entraînement, c'était bien de voir des progrès rapidement, vraiment plus vite que ce que je pouvais attendre. Le principal examen, c'était l'entraînement sur une moto. Petit à petit, ça a été une confirmation que je pouvais revenir en Aragón, sans aucune pression.

Je vais prendre le temps pour profiter de la vitesse sur une MotoGP, et vraiment continuer à gagner en confiance et à améliorer les sensations dans la jambe gauche. Elles sont déjà bonnes mais on sait que le processus pour être à 100% prendra du temps. Je ne suis pas un footballeur ou un skieur. Pour un pilote, ma condition est plus que suffisante pour remonter sur la moto.

Johann Zarco n'a plus piloté sa Honda depuis le GP de Barcelone, il y a plus de trois mois. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ça doit te faire plaisir de voir que tout le monde est content de te revoir...

Je sais qu'auprès des journalistes, on a un bon feeling avec beaucoup. Beaucoup m'apprécient pour ce que je peux raconter.

Quelles seront les difficultés en remontant sur une moto ?

Heureusement, la pause n'a été que de trois mois et je pense que c'est long, mais pas suffisamment long pour perdre tout ce que je savais faire. Je pense que ça ne sera pas difficile, ce sera juste un plaisir parce que je suis accro à la vitesse. Ce sera génial de retrouver la vitesse.

Un mois à Antibes, en famille, ça n'a pas existé depuis 2008. Mine de rien, ça a fait du bien.

Comment as-tu vécu ces trois mois ?

Plutôt bien, parce qu'il n'y a pas eu énormément de manque vu que j'ai été vraiment occupé tout le temps. Un mois à Antibes, en famille, ça n'a pas existé depuis 2008. Mine de rien, ça a fait du bien et ça, c'était un vrai plaisir.

Après, le fait de rentrer en Andorre et d'avoir tous les jours occupés pour se soigner, c'est prendre soin de soi, soin de la jambe, s'entraîner, faire de la récupération, découvrir le caisson hyperbare... C'est aussi une chose très intéressante. C'est parfois difficile de jauger combien ça peut aider, mais on se dit que ça ne peut pas faire pire, donc, on essaie de prendre tout ce qui est bénéfique et ça a été très intéressant.

Comment as-tu vécu les premières courses que tu as manquées ?

Les premières courses, j'ai essayé de ne pas les regarder pour me dire 'Prends ça comme une opportunité d'oublier un petit peu, de déconnecter vraiment'. Ça n'a pas été facile parce que même si je ne voulais pas regarder, quand un week-end commence, je sais qu'il commence. Même si j'essayais de ne pas y penser, je savais que j'étais en train de faire quelque chose d'autre, mais dans ma tête, les autres étaient sur la piste. C'est fou comme je savais qu'à 10h, il fallait que je sois en piste.

Ça a déconnecté au deuxième ou au troisième week-end : j'étais à la gym et j'ai oublié que les mecs étaient en piste. Ça, ça m'a fait du bien. Et après, les trois week-ends, il y a vraiment eu cette envie d'au moins regarder la course. Ça m'a un peu reconnecté.

La jambe de Johann Zarco s'est coincée dans la moto de Pecco Bagnaia à Barcelone. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quand as-tu revu les images de la chute ?

J'en ai vu pas mal tourner. Là où j'ai le plus regardé le crash, c'est quand j'ai dû faire l'appel pour recevoir la pénalité. C'était le moyen de pouvoir revoir au mieux la chute, essayer de l'expliquer et même revoir les images. J'explique quelque chose, peut-être que je me trompe. C'est là que je l'ai le plus vue.

Quelles sont tes attentes pour le week-end ?

Je pense ne pas avoir de douleur. En fait, je peux boiter quand je reste longtemps plié, en étant à la limite plus de 20 minutes sur une durée de course. À mon avis, je vais un peu boiter parce que la position est très exigeante. En fait, sur la perf' et le feeling sur la moto, normalement, il ne devrait pas y avoir de gêne, vu ce que j'ai déjà pu tester.

Je veux encore rouler, et je veux rouler pour être performant. Quand j'ai vu les pilotes Honda souffrir, ça ne me manquait pas !

Tu as un peu l'énergie et la motivation d'une nouvelle saison ?

Pas tellement, mais en fait, avec l'équipe, on a décidé d'établir notre week-end comme un week-end normal, mais avec moins de pression parce qu'on sait déjà qu'on a la course perdue, on va dire, le dimanche avec les deux long-laps. On n'est pas pessimistes, mais ça aide quand même à aborder le week-end avec moins de pression.

Tu vas retrouver une Honda qui a évolué depuis la dernière fois ?

Pas pour moi, non. Finalement, après avoir parlé avec l'équipe, ce n'est que sur l'électronique qu'il peut y avoir des petites variantes. Mais ils m'ont déjà expliqué que c'est toujours dans de petites zones d'évolution, donc ça ne peut pas gêner, ça ne peut qu'apporter. Après, sur la mécanique, non, il n'y a pas eu de step, pour l'instant.

Vois-tu le MotoGP différemment après cette absence ?

J'ai peut-être une idée neuve : je veux encore rouler, et je veux rouler pour être performant. Quand j'ai vu les pilotes Honda souffrir, ça ne me manquait pas ! C'était bien d'être chez moi parce que c'est vraiment dur quand on a du mal. Je suis content de revenir mais j'espère vraiment que j'aurai la vitesse pour être où je pouvais être avant la chute. J'ai cette idée fraîche de rêver encore et de vouloir un bon résultat.