Quartararo ironise sur Aragón : "Le meilleur circuit de tous les temps pour Yamaha"

On serait tenté de dire que cette saison 2026 n'en finit plus de se poursuivre pour un Fabio Quartararo qui, devant la presse ce jeudi, dont Motorsport.com, a affiché un discours qui ressemble trait pour trait à celui qu'il s'évertue à réciter depuis plusieurs épreuves, mélangeant fatalisme et réalisme.

C'est d'autant plus vrai en Aragón où, en sus, se mêlait lors de sa rencontre avec les médias une pointe d'ironie au moment de débuter les échanges avec les journalistes présents. Ainsi, quand un de nos confrères lançait que le tracé d'Alcañiz était un circuit "pour Yamaha", Quartararo a répliqué dans un sourire : "Oui, c'est le meilleur circuit de tous les temps pour Yamaha."

Toujours sur le ton de l'ironie, il a continué : "Oui, je pense que c'est l'un de mes préférés." Puis, reprenant plus sérieusement, il n'a pas fait grand mystère de ses faibles attentes : "Ce n'est pas le meilleur circuit pour Yamaha, ni pour moi. Donc oui, je m'attends à ce que ce soit l'une des courses les plus difficiles, au même titre que l'Autriche."

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Quant à véritablement mettre le doigt sur ce qui lui pose tant de problème sur le MotorLand, où son meilleur résultat en course longue est sa cinquième place de 2019 et où - même dans ses années de lutte pour le titre - il a rarement brillé à l'exception de la pole de 2020, le Français est bien en peine.

"Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Sur un tour, j'ai été assez rapide. En 2022 notamment, j'étais vraiment, vraiment très performant au niveau du rythme. Mais les autres années, j'ai toujours eu beaucoup de mal."

"Et surtout l'année dernière, nous avons eu de très gros problèmes de vibrations avec notre moto. Alors, on verra bien cette année. Mais bon, les virages où il faut vraiment tourner et les longues lignes droites sont clairement nos points faibles. Donc oui, nous allons avoir beaucoup de mal."

Des points faibles et, surtout, à l'entendre, aucune qualité à faire valoir : "Déjà [ce qui va nous coûter le plus], [c'est] la ligne droite arrière, en sortant d'un virage très lent. [Ensuite] tout le deuxième secteur, où se sont vraiment des virages - comme le virage 10 - où ça tourne énormément. Et ensuite, un petit peu tout : le premier secteur, le deuxième secteur... Il n'y a pas de point fort."

Fabio Quartararo lors de l'édition 2021, son meilleur résultat en Aragón. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quand sa pole de 2020 lui est rappelée, il ajoute : "En 2021, on a fait cinquième, ce qui n'était pas un mauvais résultat. En 2022, c'était vraiment quand j'étais assez fort. Ensuite, je suis tombé au troisième virage avec Marc [Márquez]. Et l'année dernière, c'était catastrophique."

"Donc je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un circuit où j'ai toujours eu du mal vraiment à avoir surtout du rythme, plus que sur [un seul] tour. Tout le temps [même à l'époque du CEV]. Ça a tout le temps été un circuit où j'ai eu du mal."

Quand il lui est fait remarqué sur le ton de la boutade qu'il fallait donc "le supprimer" - ce qui sera effectivement le cas puisqu'il disparaîtra du calendrier dès après l'édition 2027 -, le champion du monde 2021 de répondre : "Ils l'avaient supprimé mais ils l'ont remis (rires). Et je pense que personne n'apprécie de venir..."

Sur le plan personnel, Quartararo assure être en tout cas physiquement au point, en dépit d'une maladie contractée durant la pause qui a suivi le GP de Grande-Bretagne : "J'ai été malade pendant une semaine, donc je n'ai pas pu faire grand-chose. Après, je me suis entraîné, donc pas de grande nouvelle à vous annoncer."