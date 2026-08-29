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Marc Márquez remet les pendules à l'heure au sprint d'Aragón !

Marc Márquez a remporté la course sprint du Grand Prix d'Aragón 2026 de MotoGP après avoir pris la tête autoritairement à Marco Bezzecchi au premier virage.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

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Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
22

Marc Márquez s'est offert la victoire lors de la course sprint du Grand Prix d'Aragón 2026, devant son frère Álex Márquez et Marco Bezzecchi. Johann Zarco est allé chercher un point.

Bezzecchi n'a pas tenu très longtemps

D'ores et déjà, le circuit d'Alcañiz aura été le théâtre d'une petite révolution puisque Marco Bezzecchi a commis un crime de lèse-majesté ce samedi matin en battant, de 0"089, Marc Márquez pour aller chercher la pole position dans ce qui est normalement un jardin du pilote Ducati. Restait à savoir si l'Italien peut tenir en course...

Au moment de décider des pneus pour démarrer l'épreuve courte, l'on constate que Bezzecchi a fait le choix du pneu soft à l'arrière contre le médium pour ses trois poursuivants à savoir les frères Márquez et Raúl Fernández. Jorge Martín et Johann Zarco sont les deux autres pilotes avec la gomme arrière tendre dans le top 10.

 

Au départ, Bezzecchi garde les commandes... jusqu'au premier virage, où Marc Márquez le surprend sur un gros freinage à l'intérieur et prend la tête, tout en permettant à son frère de s'intercaler. Alors que Luca Marini est le premier pilote au sol, sans gravité, Jorge Martín se retrouve aux prises avec Fernández et Pedro Acosta dans la lutte pour la quatrième place. Plus loin, Zarco a perdu deux positions au départ, mais s'emploie à vite les reprendre.

Dans la troisième boucle, c'est Fabio Di Giannantonio, alors huitième, qui se retrouve au sol, sans gravité, au virage 16. Zarco, de son côté, vient à bout de Pecco Bagnaia dans le quatrième tour pour se hisser, justement, au huitième rang. Aux avant-postes, Marc Márquez creuse l'écart sur son frère et sur Bezzecchi.

Zarco, le point rageur

Peu après la mi-course, Acosta reprend la quatrième position à Martín qui s'est légèrement manqué. Fabio Quartararo, alors 16e, est victime d'une défaillance mécanique - de la fumée blanche s'échappant de son moteur - et doit abandonner. Fermín Aldeguer, pour sa part, dépasse Zarco pour le compte de la huitième place.

 

Alors que les positions n'évoluent toujours pas entre les cinq premiers à deux tours de la fin, Diogo Moreira, auteur d'un excellent départ et en sixième place, est en difficulté. Fernández et Aldeguer sont sur ses basques mais le Brésilien prend un peu d'air quand le pilote Gresini dépasse son compatriote. 

Dans l'ultime tour, Marc Márquez remporte le sprint avec plus d'une seconde d'avance sur son frère et deux secondes sur Bezzecchi. Moreira, en revanche, ne tient pas face à Aldeguer qui s'empare donc de la sixième place. Zarco, sous la pression de Jack Miller, parvient à se maintenir en neuvième place pour aller chercher un point pour la première course depuis sa blessure de Barcelone. Bagnaia a quant a lui glissé hors du top 10.

Lire aussi :

Spain GP d'Aragón - Sprint

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 11

19'37.995

       12
2 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 11

+1.140

19'39.135

 1.140     9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 11

+2.089

19'40.084

 0.949     7
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 11

+2.648

19'40.643

 0.559     6
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 11

+6.237

19'44.232

 3.589     5
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 11

+10.475

19'48.470

 4.238     4
7 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 11

+11.071

19'49.066

 0.596     3
8 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 11

+11.213

19'49.208

 0.142     2
9 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 11

+12.021

19'50.016

 0.808     1
10 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 11

+12.166

19'50.161

 0.145      
11 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 11

+14.575

19'52.570

 2.409      
12 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 11

+14.648

19'52.643

 0.073      
13 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 11

+15.776

19'53.771

 1.128      
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 11

+16.051

19'54.046

 0.275      
15 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 11

+16.761

19'54.756

 0.710      
16 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 11

+19.845

19'57.840

 3.084      
17 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 11

+23.160

20'01.155

 3.315      
18 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 11

+25.074

20'03.069

 1.914      
19 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 11

+27.798

20'05.793

 2.724      
dnf France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 4

+7 Tours

9'01.208

 7 Tours   Abandon  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 1

+10 Tours

3'24.719

 3 Tours   Abandon  
dnf Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 0

+11 Tours

36.997

 1 Tour   Abandon  
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