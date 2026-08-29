Marc Márquez remet les pendules à l'heure au sprint d'Aragón !

Marc Márquez s'est offert la victoire lors de la course sprint du Grand Prix d'Aragón 2026, devant son frère Álex Márquez et Marco Bezzecchi. Johann Zarco est allé chercher un point.

Bezzecchi n'a pas tenu très longtemps

D'ores et déjà, le circuit d'Alcañiz aura été le théâtre d'une petite révolution puisque Marco Bezzecchi a commis un crime de lèse-majesté ce samedi matin en battant, de 0"089, Marc Márquez pour aller chercher la pole position dans ce qui est normalement un jardin du pilote Ducati. Restait à savoir si l'Italien peut tenir en course...

Au moment de décider des pneus pour démarrer l'épreuve courte, l'on constate que Bezzecchi a fait le choix du pneu soft à l'arrière contre le médium pour ses trois poursuivants à savoir les frères Márquez et Raúl Fernández. Jorge Martín et Johann Zarco sont les deux autres pilotes avec la gomme arrière tendre dans le top 10.

Au départ, Bezzecchi garde les commandes... jusqu'au premier virage, où Marc Márquez le surprend sur un gros freinage à l'intérieur et prend la tête, tout en permettant à son frère de s'intercaler. Alors que Luca Marini est le premier pilote au sol, sans gravité, Jorge Martín se retrouve aux prises avec Fernández et Pedro Acosta dans la lutte pour la quatrième place. Plus loin, Zarco a perdu deux positions au départ, mais s'emploie à vite les reprendre.

Dans la troisième boucle, c'est Fabio Di Giannantonio, alors huitième, qui se retrouve au sol, sans gravité, au virage 16. Zarco, de son côté, vient à bout de Pecco Bagnaia dans le quatrième tour pour se hisser, justement, au huitième rang. Aux avant-postes, Marc Márquez creuse l'écart sur son frère et sur Bezzecchi.

Zarco, le point rageur

Peu après la mi-course, Acosta reprend la quatrième position à Martín qui s'est légèrement manqué. Fabio Quartararo, alors 16e, est victime d'une défaillance mécanique - de la fumée blanche s'échappant de son moteur - et doit abandonner. Fermín Aldeguer, pour sa part, dépasse Zarco pour le compte de la huitième place.

Alors que les positions n'évoluent toujours pas entre les cinq premiers à deux tours de la fin, Diogo Moreira, auteur d'un excellent départ et en sixième place, est en difficulté. Fernández et Aldeguer sont sur ses basques mais le Brésilien prend un peu d'air quand le pilote Gresini dépasse son compatriote.

Dans l'ultime tour, Marc Márquez remporte le sprint avec plus d'une seconde d'avance sur son frère et deux secondes sur Bezzecchi. Moreira, en revanche, ne tient pas face à Aldeguer qui s'empare donc de la sixième place. Zarco, sous la pression de Jack Miller, parvient à se maintenir en neuvième place pour aller chercher un point pour la première course depuis sa blessure de Barcelone. Bagnaia a quant a lui glissé hors du top 10.

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