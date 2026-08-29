Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Quartararo : "Je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait exploser"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Quartararo : "Je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait exploser"

Johann Zarco retrouve les points dès son retour en MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Johann Zarco retrouve les points dès son retour en MotoGP

Championnat - Martín engrange, Márquez se relance

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Championnat - Martín engrange, Márquez se relance

Marc Márquez remet les pendules à l'heure au sprint d'Aragón !

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Marc Márquez remet les pendules à l'heure au sprint d'Aragón !

Haas se rapproche d'une décision sur Ocon pour 2027 après un nouveau test

Formule 1
Formule 1
Haas se rapproche d'une décision sur Ocon pour 2027 après un nouveau test

Feu rouge grillé : entre laxisme des commissaires et colère de Stroll

Formule 1
Formule 1
GP des Pays-Bas
Feu rouge grillé : entre laxisme des commissaires et colère de Stroll

Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP
Réactions
MotoGP GP d'Aragón

Quartararo : "Je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait exploser"

Fabio Quartararo a anticipé sa casse moteur lors du sprint au GP d'Aragón. Une séquence que le Français préfère prendre avec ironie, tant la situation est difficile chez Yamaha...

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Joan Mir, Honda HRC

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Marc Márquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Francesco Bagnaia, Équipe Ducati

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
22

Déjà mal embarqué dans un week-end compliqué, Fabio Quartararo s'enlise dans les problèmes au GP d'Aragón. Yamaha lui a fait tester plusieurs évolutions sans grand succès depuis vendredi, ce qui l'a privé d'une préparation habituelle. Il évoquait des sensations très mauvaises vendredi, sans réelle perspective de progrès.

En qualifications, Quartararo n'a pris que la 17e place, également son plus mauvais résultat de la saison déjà vu à Jerez et au Mugello, et son sprint n'a duré que quatre petits tours avant une spectaculaire casse moteur, sa Yamaha laissant échapper une épaisse fumée blanche.

"Je pense que ça s'est vu que c'était un problème mécanique !" a préféré s'amuser Quartararo sur Canal+. "Dès le départ, j'ai eu un problème avec le launch control. J'ai eu des soucis pour le départ, j'ai perdu énormément de places - enfin, énormément… j'étais déjà très loin donc je n'en ai pas perdu beaucoup "

"Ensuite, je perdais de la puissance petit à petit pendant la course, jusqu'à casser le moteur. Mais bon, il n'y avait pas grand-chose à faire aujourd'hui."

 

Face aux médias de la presse internationale, dont Motorsport.com, Fabio Quartararo a précisé qu'il avait déjà été confronté à un problème de la sorte en début d'année, ce qui lui a permis d'anticiper la situation "Dans la ligne droite, j'ai senti la performance du moteur qui commençait à descendre. Donc je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait exploser."

"Ça m'était arrivé en Thaïlande, donc je savais que quelque chose n'allait pas", a-t-il ajouté. "On a tous vu ce qu'il est arrivé."

Fabio Quartararo n'a pas vu l'arrivée du sprint au GP d'Aragón.

Fabio Quartararo n'a pas vu l'arrivée du sprint au GP d'Aragón.

Photo de: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images

Yamaha étant dans la catégorie D des concessions, chaque pilote de la marque a droit à dix moteurs pour la saison, contre huit chez la concurrence. Avant le début du week-end, Quartararo avait déjà utilisé sept moteurs différents, un total uniquement atteint par Toprak Razgatlioglu.

"Sincèrement, je ne sais pas combien de moteurs on a, mais je crois qu'il n'en reste pas beaucoup", a précisé le Français. "Je ne sais pas s'il était ancien ou pas, mais tout au long du week-end, cette moto a été vraiment lente. […] J'espère que c'était un moteur avec un gros kilométrage."

Un bloc différent sera évidemment monté avant la course, pour laquelle Quartararo avance sans réel espoir de progrès : "Il n'y a pas d'informations [à récolter]. Je pense que même avec le warm-up, on n'a rien à ajouter. On sait que la course fera avec le medium."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Johann Zarco retrouve les points dès son retour en MotoGP

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Championnat - Martín engrange, Márquez se relance

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Championnat - Martín engrange, Márquez se relance

Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP
Plus de
Fabio Quartararo

Quartararo incapable d'attaquer sur un seul tour : "Je ne me sens pas bien"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Quartararo incapable d'attaquer sur un seul tour : "Je ne me sens pas bien"

Quartararo ironise sur Aragón : "Le meilleur circuit de tous les temps pour Yamaha"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Quartararo ironise sur Aragón : "Le meilleur circuit de tous les temps pour Yamaha"

Comment une erreur de procédure a mené à la pénalité de Quartararo

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Comment une erreur de procédure a mené à la pénalité de Quartararo
Plus de
Yamaha Factory Racing

Álex Rins dit encore hésiter à rejoindre le Superbike en 2027

MotoGP
MotoGP
Álex Rins dit encore hésiter à rejoindre le Superbike en 2027

L'arrivée d'Izan Guevara en MotoGP confirmée par Pramac et Yamaha

MotoGP
MotoGP
L'arrivée d'Izan Guevara en MotoGP confirmée par Pramac et Yamaha

Pramac annonce le départ de Miller en fin de saison

MotoGP
MotoGP
Pramac annonce le départ de Miller en fin de saison

Dernières actus

Quartararo : "Je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait exploser"

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Aragón
Quartararo : "Je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait exploser"

Johann Zarco retrouve les points dès son retour en MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Aragón
Johann Zarco retrouve les points dès son retour en MotoGP

Championnat - Martín engrange, Márquez se relance

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Aragón
Championnat - Martín engrange, Márquez se relance

Marc Márquez remet les pendules à l'heure au sprint d'Aragón !

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Aragón
Marc Márquez remet les pendules à l'heure au sprint d'Aragón !