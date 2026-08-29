Quartararo : "Je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait exploser"
Fabio Quartararo a anticipé sa casse moteur lors du sprint au GP d'Aragón. Une séquence que le Français préfère prendre avec ironie, tant la situation est difficile chez Yamaha...
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Déjà mal embarqué dans un week-end compliqué, Fabio Quartararo s'enlise dans les problèmes au GP d'Aragón. Yamaha lui a fait tester plusieurs évolutions sans grand succès depuis vendredi, ce qui l'a privé d'une préparation habituelle. Il évoquait des sensations très mauvaises vendredi, sans réelle perspective de progrès.
En qualifications, Quartararo n'a pris que la 17e place, également son plus mauvais résultat de la saison déjà vu à Jerez et au Mugello, et son sprint n'a duré que quatre petits tours avant une spectaculaire casse moteur, sa Yamaha laissant échapper une épaisse fumée blanche.
"Je pense que ça s'est vu que c'était un problème mécanique !" a préféré s'amuser Quartararo sur Canal+. "Dès le départ, j'ai eu un problème avec le launch control. J'ai eu des soucis pour le départ, j'ai perdu énormément de places - enfin, énormément… j'étais déjà très loin donc je n'en ai pas perdu beaucoup "
"Ensuite, je perdais de la puissance petit à petit pendant la course, jusqu'à casser le moteur. Mais bon, il n'y avait pas grand-chose à faire aujourd'hui."
Face aux médias de la presse internationale, dont Motorsport.com, Fabio Quartararo a précisé qu'il avait déjà été confronté à un problème de la sorte en début d'année, ce qui lui a permis d'anticiper la situation : "Dans la ligne droite, j'ai senti la performance du moteur qui commençait à descendre. Donc je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait exploser."
"Ça m'était arrivé en Thaïlande, donc je savais que quelque chose n'allait pas", a-t-il ajouté. "On a tous vu ce qu'il est arrivé."
Fabio Quartararo n'a pas vu l'arrivée du sprint au GP d'Aragón.
Photo de: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images
Yamaha étant dans la catégorie D des concessions, chaque pilote de la marque a droit à dix moteurs pour la saison, contre huit chez la concurrence. Avant le début du week-end, Quartararo avait déjà utilisé sept moteurs différents, un total uniquement atteint par Toprak Razgatlioglu.
"Sincèrement, je ne sais pas combien de moteurs on a, mais je crois qu'il n'en reste pas beaucoup", a précisé le Français. "Je ne sais pas s'il était ancien ou pas, mais tout au long du week-end, cette moto a été vraiment lente. […] J'espère que c'était un moteur avec un gros kilométrage."
Un bloc différent sera évidemment monté avant la course, pour laquelle Quartararo avance sans réel espoir de progrès : "Il n'y a pas d'informations [à récolter]. Je pense que même avec le warm-up, on n'a rien à ajouter. On sait que la course fera avec le medium."
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