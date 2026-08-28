Quartararo incapable d'attaquer sur un seul tour : "Je ne me sens pas bien"

Il est clair depuis longtemps, désormais, que Fabio Quartararo n'attend plus grand-chose de la fin de son ultime saison chez Yamaha. Pour le Grand Prix d'Aragón 2026 de MotoGP, ce fatalisme se doublait avant l'entame du roulage d'une certaine dose d'ironie, sur un tracé d'Alcañiz jouant encore moins que d'autres sur les forces - ou en tout cas sur les moindres des faiblesses - de la moto japonaise.

Pour le champion du monde 2021, le bilan de la journée est donc dans la droite ligne de ce qui était attendu : meilleur pilote de la marque aux diapasons, il s'est contenté d'une 14e place anonyme, accusant plus de trois dixièmes de retard sur le dernier ticket direct en Q2, chipé dans les derniers instants par Johann Zarco.

Même s'il n'affiche pas une grande surprise quant au niveau de performance, Quartararo demeure sévère dans son jugement : "C'est vraiment mauvais, pour être honnête", a-t-il déclaré devant les médias, dont Motorsport.com, à sa descente de moto. "Je m'attendais à avoir des difficultés sur ce circuit, donc ce n'est pas vraiment une surprise."

Plus encore que le résultat, c'est la manière qui fait mal : "Surtout qu'il n'y a aucun endroit où je puisse attaquer. En plus, je ne me sens pas très à l'aise, je ne fais pas 'un' avec la moto. Je ne sais pas comment on dit en anglais, mais je freine, puis je fais tout par étapes. Je ne me sens donc clairement pas bien, malheureusement."

"Même pas capable d'attaquer sur un seul tour"

Fabio Quartararo dos au mur. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quartararo n'attend donc pas grand-chose de la journée de demain dans de telles circonstances : "Je ne suis même pas capable d'attaquer sur un seul tour. Ça va donc être difficile ; je pense que nous sommes dans la situation à laquelle nous nous attendions."

"Pour être honnête, elle est même meilleure", ajoute-t-il, comme pour chercher le moindre ersatz de positivité, "car nous connaissons le potentiel de notre moto. Nous allons donc faire de notre mieux et surtout essayer de gagner un peu de rythme et de régularité, car je ne suis pas capable d'enchaîner deux tours d'affilée."

Dans sa logique des Grands Prix récents, Quartararo ne compte pas vraiment sur une modification des réglages, drastique ou pas, pour essayer d'améliorer les choses : "Nous avons fait 20 tours avec chaque type de setup au cours de l'année, je préfère donc conserver la même base et essayer de m'adapter à la situation."

Changer de réglages, ça va être compliqué. On a déjà fait 50 fois le tour des mêmes réglages.

En français dans le texte, cette fois, il a ajouté : "Changer de réglages ça va être compliqué. On a déjà fait 50 fois le tour des mêmes réglages. Donc [on va] essayer de s'adapter à la situation, essayer de pousser au maximum. Même si je ne me sens pas bien, faire du mieux [possible]."

"Je pensais même être un peu plus loin niveau position", a-t-il réitéré, avant de mesurer l'écart avec les meilleurs. "Après, en termes de temps, c'est sûr qu'on est à une seconde et demie [1,1 seconde, en réalité], ça ne fait jamais plaisir d'être aussi loin, mais malheureusement c'est comme ça."

Puis, interrogé sur ce qui avait éventuellement pu être "mieux qu'attendu" pour lui ce vendredi au guidon de la Yamaha, Quartararo a tranché : "Rien, rien ne fonctionne mieux qu'attendu."