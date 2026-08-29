Bezzecchi doute qu'il aurait pu contenir les frères Márquez

Depuis le début du week-end, Marco Bezzecchi fait son maximum pour résister à un GP d'Aragón promis à Marc Márquez. Malgré une épaule et surtout un genou encore endoloris un mois et demi après sa grosse chute au Sachsenring, le pilote Aprilia a même réussi à battre le grand favori en qualifications, mais il ne lui a pas résisté longtemps lors du sprint.

Bezzecchi a pris un bon envol et a mené les premières dizaines de mètres, avant une attaque tranchante de Marc Márquez dès le premier virage. Álex Márquez a aussi pu s'engouffrer. Bezzecchi s'est retrouvé troisième et le classement n'a plus bougé.

"C'est vrai qu'au freinage, j'ai peut-être freiné un peu trop tôt", a reconnu Bezzecchi auprès du site officiel du MotoGP. "Mais Marc est toujours très malin et rapide pour saisir les opportunités. Il faut que je fasse mieux.

"Le départ a été bon", a détaillé Bezzecchi. "J'ai freiné, j'ai un peu relâché les freins puis j'ai freiné de nouveau, et en le faisant, j'ai entendu le bruit [de la moto de Marc Márquez]. Ce virage est également très dur, l'extérieur est toujours très sale donc je ne voulais pas prendre trop de risques. On est tous les deux sortis large et Álex m'a aussi doublé."

Selon le plus âgé de la fratrie, cette séquence a été cruciale dans sa victoire, mais Bezzecchi n'en est pas persuadé. "C'est sûr que ça aurait pu aider d'être en tête", a commenté l'Italien face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "Je ne sais pas si c'est la seule raison de ma troisième place. Ce que je sais, c'est que c'était mon rythme aujourd'hui."

"Je pense que les autres étaient un peu plus rapides. J'aurais dû un peu mieux prendre le premier virage, c'est sûr, mais je suis quand même content du résultat parce que c'est important pour moi. C'était une bonne journée pour moi."

"Être proche des frères Márquez en Aragón, c'est bien pour moi", a-t-il insisté. "Et il reste une journée, donc je peux peut-être me rapprocher."

Marco Bezzecchi a passé tout le sprint derrière Marc et Álex Márquez. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

L'ensemble des pilotes Ducati a opté pour le pneu medium mais Bezzecchi avait le tendre, un choix classique pour la course courte. Il ne pense pas qu'il aurait pu faire mieux en imitant le choix de la concurrence : "Maintenant, c'est facile de dire que le medium était meilleur, mais je n'ai jamais eu cette idée à l'esprit, parce que je me sentais plutôt bien avec le tendre."

"J'ai bien travaillé avec le tendre toute la journée donc j'étais assez convaincu et je ne pense pas que j'aurais pu faire beaucoup mieux avec le medium. Je suis plutôt convaincu que ça aurait été moins bien. C'était bien pour moi."

Depuis le début du week-end, Bezzecchi a beaucoup évoqué la plaie dans son genou gauche, encore douloureuse et difficile à traiter. "J'espère me sentir mieux", a-t-il précisé ce samedi en vue d'une course qui s'annonce difficile, puisque les virages sur la gauche sollicitent particulièrement cette jambe : "C'est sûr que c'est un peu plus douloureux."