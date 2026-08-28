Bezzecchi leader réaliste : "Márquez s'est un peu caché"
Auteur du meilleur temps, Marco Bezzecchi sent que Marc Márquez n'a pas montré son jeu vendredi au GP d'Aragón, et s'inquiète pour son genou. Jorge Martín doit de son côté trouver comment économiser son pneu avant.
Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
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Marco Bezzecchi ne crie pas victoire après un vendredi en trompe-l'œil au GP d'Aragón. Le pilote Aprilia a été le plus rapide sur une moto qui continue d'évoluer sur le plan technique, mais le grand favori, Marc Márquez, n'a pas pris un pneu neuf pour son dernier relais. Bezzecchi est donc satisfait de ses performances, sans se faire d'illusions.
"Je suis content de la moto", a déclaré Bezzecchi, déplorant seulement "trop de petites erreurs" dans son pilotage. "On travaille bien, c'est clair. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer et on doit continuer à travailler pour progresser mais pour le moment, mes réglages de base sont bons et je ne peux pas trop me plaindre."
"C'est certain que Marc s'est un peu caché parce qu'il n'a même pas fait le deuxième time attack, et je suis certain qu'il sera l'homme à battre demain", a tempéré l'Italien. "Mais actuellement, ça me va."
Interrogé à son tour sur le troisième temps de Marc Márquez, Jorge Martín s'est montré prudent. "Peut-être qu'il économise quelque chose pour demain", a supposé le leader du championnat, auteur du septième temps. "On verra. L'important, c'est dimanche, donc on verra dans les prochains jours."
Martín n'a pas été aussi performant que son coéquipier en raison de soucis pour gérer la dégradation du pneu, mais pas à l'arrière comme c'est habituellement le cas. "J'ai des difficultés avec l'avant", a reconnu l'Espagnol. "Je sens que la dégradation du pneu est très prononcée après deux tours."
Jorge Martín sent que son pneu avant se dégrade vite au GP d'Aragón.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Il faut comprendre comment mieux freiner et arriver sur l'angle un peu plus lentement, pour ne pas surpiloter avec l'avant. C'est une chose qui arrive parfois avec l'Aprilia en raison de mon pilotage donc si on améliore ça, je pense qu'on peut beaucoup améliorer le rythme."
"Il y a une dégradation à l'arrière, c'est certain, mais c'est plus facile à gérer", a ajouté Martín. "L'avant a une grosse dégradation après deux tours, après c'est assez constant. Avec mon pilotage, je ne pouvais pas beaucoup attaquer. Je dois comprendre comment attaquer un peu plus."
Martín tire néanmoins une certaine satisfaction d'être dans le coup sur un circuit censé poser des difficultés à Aprilia : "Je pense que c'est l'une des plus mauvaises pistes pour nous, et on reste proches de Ducati, donc je pense qu'on est en bonne position. C'est sûr que les Ducati sont plus fortes ici."
Le genou, un "gros problème" pour Bezzecchi
Dans le garage Aprilia, l'inquiétude vient surtout de la condition physique de Marco Bezzecchi. En arrivant à Alcañiz, il a évoqué un contrecoup après Silverstone, avec une douleur qui s'est accentuée au niveau de la plaie de son genou gauche, conséquence de sa grosse chute au Sachsenring.
"Mon genou est un gros problème", a insisté Bezzecchi ce vendredi. "Physiquement, en étant tout le temps sur la gauche, putain... La douleur ne disparaît jamais vraiment. Je me sens beaucoup mieux qu'à Silverstone, évidemment, mais au niveau de la douleur, ce sera dur. Cette partie du championnat va être dure parce que la blessure au genou est assez mauvaise."
Marco Bezzecchi souffre du genou gauche.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Bezzecchi a par ailleurs décrit des conditions de piste "très bizarres" et évolutives, ce qui rend difficile de trouver du grip. "On freine avec de l'angle, on ne charge jamais vraiment l'avant", a-t-il précisé.
Ce pilotage délicat accentue les sollicitations sur sa jambe : "C'est une situation difficile parce que quand on ne peut pas trop appuyer sur le cale-pied, on a encore plus cette sensation de rouler sur de la glace."
Marco Bezzecchi tente donc de s'économiser, sans réellement savoir comment la situation évoluera au cours des prochaines semaines : "Je vis au jour le jour actuellement, à cause de ça. Il faut que je me ménage un peu plus pendant la journée, surtout le vendredi."
"C'est peut-être la journée la moins exigeante, mais habituellement, la première journée est aussi très exigeante. Je dois me ménager et essayer de m'économiser pour arriver en meilleure forme qu'à Silverstone le samedi."
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