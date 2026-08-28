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Bezzecchi encore très limité par son genou : "Je vais devoir souffrir"

Marco Bezzecchi va devoir "survivre" au Grand Prix d'Aragón, en raison d'une plaie encore très douloureuse au niveau du genou gauche.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Marco Bezzecchi a fait forte impression à Silverstone. Le pilote Aprilia a pris la troisième place des deux courses alors que, quatre semaines plus tôt, il s'était fracturé la clavicule gauche et blessé au genou dans une lourde chute au Sachsenring, et que cela faisait deux mois qu'il n'avait plus marqué le moindre point le dimanche.

Bezzecchi a serré les dents tout au long du week-end en Angleterre, mais a reconnu avoir subi un contrecoup par la suite. "Silverstone a été bien mais aussi super difficile", a expliqué l'Italien en conférence de presse avant le Grand Prix d'Aragón. "Après le week-end de course, j'ai eu des difficultés, surtout avec mon genou."

"Je fais de mon mieux", a-t-il ajouté. "J'ai tout donné pour être à Silverstone, j'ai tout donné pour être ici et ce sera encore difficile, mais je vais faire de mon mieux."

Lire aussi :

La fracture de la clavicule ne gêne plus trop Bezzecchi, près de deux mois après sa blessure : "Pour l'épaule, je ne peux pas trop me plaindre. Je récupère bien, ce n'est évidemment pas comme je le voudrais mais c'est le maximum."

"C'est une clavicule, donc ce n'est pas une très grosse blessure, mais la fracture était très grosse, donc l'opération a été un peu plus longue que lors de mes fractures précédentes", a-t-il néanmoins précisé.

Marco Bezzecchi a vécu un weke-end difficile à Silverstone.

Marco Bezzecchi a vécu un weke-end difficile à Silverstone.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi se sent surtout limité par sa blessure au genou, avec une plaie qui a nécessité une intervention et qui guérit difficilement : "Le problème, c'est plus mon genou gauche, qui prend plus de temps. Ça génère des fluides à l'intérieur, donc c'est dur de plier la jambe et c'est dur d'appuyer sur le cale-pied."

"Je fais tout ce que je peux pour essayer de récupérer aussi vite que possible. Je vais devoir souffrir mais c'est comme ça, donc je fais juste de mon mieux."

"J'ai encore très mal au genou gauche", a-t-il reconnu. "Malheureusement, cette blessure demande beaucoup de temps pour guérir. Rouler avec ça n'est pas le meilleur des antidouleurs !"

Bezzecchi reste sur un week-end "émouvant" à Silverstone, où Aprilia a dominé les débats, grâce à l'adhérence trouvée dans les virages rapides et qui aidait les pilotes de la marque à économiser leur pneu arrière. Le Grand Prix d'Aragón semble un peu plus promis à Ducati et à Marc Márquez en particulier, mais Bezzecchi espère leur résister.

"C'était une période difficile mais heureusement, ça s'est bien passé à Silverstone. C'est une piste que j'apprécie ici, Marc sera évidemment rapide mais aussi tous les pilotes Ducati. Je vais essayer de survivre et de faire de mon mieux."

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