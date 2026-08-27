Week-end crucial pour Márquez : "Si on veut le titre, il faut finir devant eux"

Marc Márquez aborde le GP d'Aragón avec un statut de favori. Grâce à ses nombreux virages sur la gauche, ceux dans lesquels il excelle et qui ont en plus le mérite de préserver une épaule droite encore limitée, le MotorLand Aragón est l'un de ses circuits favoris et il n'y a connu que la victoire avec la Ducati.

Depuis son opération au mois de mai, on a vu un Márquez très performant sur les pistes qui jouent sur ses forces mais plus à la peine sur les autres. Relégué à 40 points de Jorge Martín, il juge nécessaire de se relancer ce week-end pour se maintenir dans la course au titre.

"On est évidemment sur un circuit que j'apprécie, mon pilotage y était adapté les dernières années", a souligné Márquez en conférence de presse ce jeudi. "Si on veut se battre pour le titre, il faut finir devant eux, donc on va essayer."

Lorsqu'il est interrogé sur la pression qu'il ressent, et si elle est plus forte pendant les week-ends où il est attendu, comme au GP d'Aragón, où ceux sur lesquels il doit limiter la casse en raison des limites posées par son épaule, Márquez fait primer son expérience : "Au final, la pression est là pour tout le monde, mais il n'y en a pas plus qu'avant."

La pression reste forte en Aragón pour Márquez. Depuis un test en 2010, qui réunissait la catégorie 125cc dont il faisait partie et les pilotes Moto2, Márquez a un lien particulier avec ce tracé : "Je me souviens juste qu'en 125cc, j'arrivais à suivre quelques pilotes Moto2 ! [rires] C'est le genre de circuit où je suis rapide depuis le début."

"Ma première course ici s'est finie au premier virage et je n'ai pas gagné la première année. C'est un circuit que j'apprécie – peu importe le résultat mais j'aime y rouler."

Marc Márquez est très attendu au GP d'Aragón. Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Marc Márquez aborde néanmoins le week-end avec quelques doutes, liés à une épaule droite encore loin de lui donner les sensations qu'il attend. Ce jeudi, il a insisté sur les sept opérations subies au cours des dernières années, qui ont transformé son bras et l'ont fait perdre en sensations.

Il espérait retrouver un bon niveau au GP de Grande-Bretagne mais en a finalement trop fait lors des deux premiers jours, au point de devoir composer avec un bras "incontrôlable" selon ses propos dans le garage.

"À Silverstone, le dimanche en particulier, j'étais un peu déçu parce que je ne pilotais pas comme j'en suis capable. Après la pause estivale, je pensais que ma condition physique serait meilleure parce que j'ai gagné en muscle à la salle."

"J'ai abordé le week-end normalement, en pilotant de façon agressive dès les EL1, mais en me levant le dimanche, j'ai vu que ce n'était pas le moment. Il faut que je progresse, que je fasse juste quelques tours le vendredi, et ensuite ma condition physique sera meilleure le samedi et le dimanche."

"L'an dernier, je roulais plus facilement [alors que] cette année, même en donnant 100% le vendredi et le samedi à Silverstone, j'étais cinquième ou quatrième, pas mieux", a-t-il ajouté.

Marc Márquez sent encore des limites dans son épaule droite. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Si j'ai quelques soucis, il faut que je ralentisse mais sinon, ici ça devrait être mieux pour le bras droit parce qu'il y a des virages à gauche et que j'ai une force dans les virages à gauche. Mais j'aimerais être performant dans les prochaines courses. On verra. Je le serai si c'est possible, sinon, les jours et les courses passeront."

Márquez est en tous cas convaincu que ses chances seront plus élevées qu'à Silverstone, où tout le clan Ducati a subi la domination des pilotes Aprilia, dont la moto faisait des merveilles dans les virages rapides.

"C'est sûr qu'Aprilia a trouvé quelque chose cette année parce que les quatre pilotes Aprilia sont très rapides sur tous les circuits, surtout ceux comme Assen et Silverstone, avec des virages rapides. Ici, on a une variété de virages donc on verra. Je me sens bien sur ma moto et je sais que si j'en tire tout le potentiel, je peux me battre pour la victoire."