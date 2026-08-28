Acosta résiste péniblement : "C'est plus difficile que ce que j'attendais"
Pedro Acosta sent que sa KTM lui échappe dans les phases de freinage au Grand Prix d'Aragón. Il a néanmoins assuré sa place en Q2.
Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
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Comme il en a l'habitude, Pedro Acosta est le premier à résister à la domination de Ducati et Aprilia au Grand Prix d'Aragón. Mais le pilote KTM n'a pas véritablement pu se mesurer à ses rivaux ce vendredi, en prenant la huitième place, derrière différents représentants des deux marques italiennes.
Avec Johann Zarco, il est l'un des deux seuls pilotes assurés d'une place en Q2 alors qu'il n'a ni une Desmosedici, ni une RS-GP, et il dresse un bilan assez mitigé de sa journée, notamment parce qu'il est privé du pneu avant qui lui offrait les meilleures sensations la saison dernière. On l'a ainsi vu tomber en début de journée, sans gravité.
"Ça aurait pu être une meilleure journée, mais ça aurait pu être bien pire", a commenté Acosta face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "D'un côté, je suis content parce qu'on a amélioré la moto entre les EL1 et les Essais, et j'espère qu'on pourra progresser demain. C'est plus difficile que ce que j'attendais, sincèrement."
"L'an dernier, j'ai fait la course avec le dur à l'avant, et on n'a pas ce pneu cette année. Il me donnait un peu plus de soutien et c'est exactement ce qui m'a manqué aujourd'hui. Il faut prendre un peu de recul, comprendre ce qu'il se passe dans les données, également par rapport aux autres KTM, et voir ce qu'on peut faire."
Pedro Acosta a connu une chute en EL1.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Acosta est dans une situation "pas excellente" avec une moto qui glisse trop dans les phases de freinage : "J'ai beaucoup de difficultés avec la stabilité à l'avant et j'ai plus de sous-virage. C'est pour ça que j'ai roulé avec le dur à l'avant l'an dernier. J'espère que ça sera mieux demain."
La situation n'est pas facilitée par une piste poussiéreuse, sur laquelle le niveau d'adhérence n'était pas très élevé ce vendredi : "Je suis sincèrement assez surpris qu'il soit plutôt faible. Mais on bat le record de la piste, donc c'est dur à comprendre."
"C'est un peu sale. Quand on suit quelqu'un dans la ligne droite opposée, il y a beaucoup de sable soulevé. J'espère que demain, la piste sera un peu nettoyée et que ce sera un peu mieux. Si on sort un peu large, on est un peu à la limite."
Pedro Acosta a du mal à contrôler sa KTM au GP d'Aragón.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Cette longue ligne droite fait la part belle à la puissance et on sait que KTM a pu intervenir sur ses moteurs depuis Silverstone, afin de corriger le problème qui provoquait des coupures subites. La procédure qui a également permis de remettre les blocs à neuf.
Acosta n'a néanmoins pas senti de changement sur son moteur : "C'est le même. Rien n'a changé. On cherche la fiabilité, pas la performance. C'est important de finir les courses."
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