Zarco pense que le Red Bull Ring lui conviendra mieux que Misano

Johann Zarco a réussi son retour au GP d'Aragón, en affichant tout au long du week-end le rythme pour le top 10 avant une course gâchée par un double long-lap. Ses sensations ont été moins bonnes à Misano, où il a encore dû composer avec une pénalité le dimanche, appliquée sur la grille de départ. Le Français espère désormais un rebond au Red Bull Ring, un circuit qu'il apprécie.

"Je pense que c'est une piste sur laquelle je peux avoir plus de vitesse qu'à Misano, et rester performant comme à mon retour le vendredi en Aragón et à Misano", a déclaré Zarco devant les journalistes à son arrivée à Spielberg, dont ceux de Motorsport.com.

"Ici, ce qui sera dur, ce sera la fraîcheur dans la matinée. Je pense qu'on aura peut-être du mal à trouver des sensations sur l'avant, mais on s'adaptera. L'an dernier, j'étais assez bon et j'espère que cette année, je ferai encore mieux parce que c'est une piste que j'aime. J'espère que ce sera le cas ce week-end."

En plus des températures fraîches, Johann Zarco pense que les pilotes auront des difficultés à s'habituer à un niveau d'adhérence nettement plus faible qu'à Misano, ce qui pourrait perturber le début du week-end.

"Ici, on s'attend presque à ce que, après Misano, les premiers commentaires du vendredi soient 'Il n'y a pas de grip', parce qu'on y est habitués. On sait quel rythme il nous faut. Le rythme de course est en 1'29 maintenant, je pense que ce sera quelque chose comme ça. Ce sera mon objectif et je verrai comment je me sens."

Johann Zarco pense que les pilotes devront vite s'adapter à Spielberg. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La situation sera compliquée par un pneu à la carcasse renforcée sur le côté droit à l'arrière, sélectionné par Michelin pour encaisser la montée en température dans les nombreux virages à droite, ainsi que les fortes accélérations après les gros freinages des virages 1 et 4.

"Une fois qu'on a des sensations avec [ce pneu], après des ajustements sur l'amortisseur et différentes choses sur la moto, si on met le doigt sur la bonne chose, le week-end devient intéressant", a estimé Zarco, qui pense faire partie de ceux qui sauront vite prendre leurs marques, grâce à sa riche expérience.

"Je dirais que je peux m'adapter assez bien. L'âge aide peut-être à gérer ça. Ce qui est dur quand on enchaîne les saisons et qu'on reproduit la même chose, c'est de changer ça. Mais on peut s'adapter aux conditions."