Luca Marini séduit par la passion affichée par KTM et Günther Steiner

Luca Marini fait partie des nombreux pilotes qui vont changer d'univers l'année prochaine, mais l'Italien n'a pas caché que cette décision n'était pas de son fait. Après avoir été confirmé par Tech3 pour la saison 2027, il a même confié sa tristesse de ne pas avoir été conservé avec Honda, et sa sensation de ne pas pouvoir récolter les fruits de son travail pour le constructeur japonais.

La déception a vite laissé place aux discussions avec la concurrence en vue de la saison 2027. Avant de s'engager avec KTM et Tech3, Marini a mené des discussions avec Yamaha, qui a finalement jeté son dévolu sur Ai Ogura pour rejoindre Jorge Martín.

"Ce n'est pas le moment d'en parler", a déclaré le demi-frère de Valentino Rossi, qui a lui-même passé la plus grande partie de sa carrière chez Yamaha, face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "C'est sûr qu'il y a eu une opportunité mais finalement… J'ai essayé de faire de mon mieux, même dans les discussions au cours des négociations, et de faire la bonne chose. Ça s'est passé comme ça."

"J'avais différentes options, différentes solutions", a-t-il ajouté. "C'est normal : j'ai commencé à mener des discussions et à tout étudier pour être paré à toute situation, parce que comme je l'ai dit, j'étais un peu triste."

"Mais pas de souci, j'ai accepté la situation et j'ai essayé d'aller de l'avant, de trouver la meilleure solution pour moi. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Je suis très content. Je dois continuer à faire de mon mieux en tant que pilote cette saison, la suivante et à l'avenir."

Luca Marini pilotera une KTM chez Tech3 en 2027. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Les discussions avec KTM et Tech3 ont débuté au printemps et se sont intensifiées pendant le week-end d'Assen. Marini a été séduit par le discours de Pit Beirer, le patron de KTM Motorsports, et de Günther Steiner, qui dirige Tech3, et notamment par leur envie de réussir.

"Les premières fois que l'on s'est parlé, cela a été vraiment très intéressant", a remarqué Marini. "Je les ai vus motivés de façon positive, comme le sont peu de personnes. Avec Pit en particulier, mais aussi avec Günther, les réunions ont toujours été bonnes."

"Ils ont une passion pour les motos qui est très belle, que les dirigeants et patrons d'équipe ne font habituellement pas transparaître, ne montrent pas. On tend toujours à avoir une discussion plus formelle. Or, cette chose-là m'a beaucoup plu."

"KTM a certainement vécu une période difficile ces deux dernières années, mais ils semblent très bien se reprendre. Ils ont compris que le MotoGP est de toute façon la priorité numéro un pour atteindre leur objectif en termes de ventes et de profit, car c'est la fenêtre la plus importante du marché qui existe dans le monde des motos, et je suis sûr que ça le sera encore plus dans les prochaines années."

"Donc ils m'ont beaucoup plu, j'ai eu de bonnes sensations et je suis certain qu'on pourra faire de très bonnes choses ensemble et s'amuser. En ce qui me concerne, je sais que je me donnerai à 1000% à chaque instant, dès le premier jour où j'entrerai dans le box."

Rejoindre une équipe satellite n'inquiète pas Marini

Luca Marini ne sera plus dans une équipe officielle, l'objectif de tous les pilotes, mais piloter une KTM satellite est aujourd'hui préférable à une Honda d'usine : "Ça ne change rien [d'être dans une équipe indépendante]. Au final, en ce moment… je ne peux rien dire ! [rires] Non, mais ça ne change rien. Chez KTM, ce qu'ils ont démontré notamment quand Pedro [Acosta] était chez Tech3, c'est que si tu es rapide, [c'est comme si tu étais] dans une équipe officielle."

Luca Marini est impatient de travailler avec Günther Steiner. Photo de: Mirco Lazzari GP - Getty Images

Marini est en plus séduit par l'approche de Steiner, qui veut faire évoluer Tech3 en s'appuyant sur son expérience en Formule 1 : "À mon avis, je peux beaucoup apprendre aux côtés de Günther. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, y compris dans d'autres milieux. On a déjà passé beaucoup de temps ensemble et ça a toujours été inspirant."

"Donc je pense qu'avec ses connaissances, son expérience, son leadership, il pourra apporter un bond en avant notable dans la gestion d'une équipe MotoGP, à travers des astuces qu'il a appliquées dans d'autres disciplines, que ce soit en F1 ou ailleurs, pas uniquement dans les sports mécaniques."

Luca Marini évite de se fixer des objectifs sportifs pour le moment en raison des bouleversements induits par le nouveau règlement et l'arrivée des pneus Pirelli, mais il s'attend à une hiérarchie similaire à celle de cette année.

"On verra. La situation sera forcément différente l'an prochain, avec tous les changements concernant le règlement et les pneus, mais je serai évidemment prêt à faire de mon mieux, à atteindre le meilleur niveau possible aussi vite que possible. Peut-être que ce ne sera pas très facile au début, parce que je pense que Ducati et Aprilia seront un peu devant tout le monde, mais le but sera de se rapprocher aussi vite que possible."

Avec Léna Buffa