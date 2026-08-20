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Marini cherche des progrès personnels face aux limites de Honda

Luca Marini estime qu'il est "dur de faire mieux" avec une Honda limitée et qui évoluera peu. Il vise désormais des progrès personnels, principalement dans son agressivité en course et ses performances en qualifications.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Luca Marini, Honda HRC

Photo de : Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Alors que la saison est entrée dans sa deuxième moitié, les machines ne devraient évoluer qu'à la marge en MotoGP.

Les pilotes d'essais sont pleinement tournés sur le développement des machines 2027, totalement nouvelles avec une réduction de la cylindrée, moins d'aérodynamique, la fin du holeshot device et des pneus Pirelli à la place des Michelin. Repasser sur la moto 2026 est même un exercice piégeur, s'ils sont obligés de le faire dans le cadre d'un Grand Prix.

Dans ce contexte, il est difficile d'imaginer Honda combler l'écart avec les marques européennes. Les pilotes de l'équipe officielle sont en plus sur le départ : Joan Mir a signé chez Gresini et Luca Marini est attendu chez Tech3, même si cela n'est pas encore officiel.

Sachant que sa moto actuelle a peu de chances d'évoluer, l'Italien se concentre sur des progrès à titre personnel. À Silverstone, il se satisfaisait d'avoir intégré le top 10 après des dépassements, en se montrant agressif sur sa moto.

"Je progresse dans ce domaine et c'est une chose que je vise cette saison, progresser personnellement, et faire ce genre de résultats avec la moto actuelle, parce que c'est dur de faire mieux", a déclaré Marini. "C'est la réalité, au moins sur ce circuit, parce que prendre plus d'une seconde au tour par Aprilia, c'est incroyable. L'écart est vraiment immense."

Luca Marini sait qu'il a des faiblesses avec la Honda.

Luca Marini sait qu'il a des faiblesses avec la Honda.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Luca Marini estime qu'il doit progresser "surtout en qualifications", domaine dans lequel Joan Mir fait la différence. Marini n'a battu son coéquipier qu'une seule fois depuis le début de la saison et ne compte que deux apparitions en Q2, contre six pour le Majorquin.

"C'est ce qui me manque cette année. Le dimanche, mes performances sont toujours les meilleures du week-end, je suis toujours le premier des pilotes sur les motos japonaises. Il y a du potentiel le samedi mais si je pars tout le temps 15e et 16e, les choses se compliquent vraiment. J'aimerais me faciliter les courses. Ce serait fantastique de partir de partir huitième ou neuvième."

"Joan fait un travail incroyable parce qu'il freine fort et tard depuis quelques courses, et qu'il arrive à faire la différence par rapport à moi en qualifications", a reconnu Marini. "Je peux améliorer ça."

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