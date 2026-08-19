Aprilia a trouvé la formule pour éviter les erreurs de Bezzecchi
Après la séquence difficile vécue par Marco Bezzecchi au début de l'été, Aprilia a affiche son soutien à son pilote et pense avoir trouvé comment lui faire remonter la pente.
Photo de : MotoGP Sports Entertainment Group
Marco Bezzecchi est passé par des émotions très contrastées au cours des derniers mois. Le pilote Aprilia était l'homme fort du début de saison, avec trois succès consécutifs pour entamer le championnat puis un nouveau au Mugello, même si les sprints restaient une faiblesse.
La saison de Bezzecchi a déraillé avec de grosses chutes au Balaton Park, à Assen et au Sachsenring, où il a dû déclarer forfait en raison de blessures à l'épaule et au genou. Il a aussi manqué la course de Brno après avoir été suspendu pour avoir frappé un commissaire de course.
"C'était dur", a reconnu Bezzecchi à Silverstone, avant d'énumérer ses difficultés : "Après le Mugello, au Balaton le week-end a débuté d'une façon fantastique. J'étais plutôt performant, même si j'avais du mal, et dans le sprint, j'ai pris un très, très bon départ et ça m'a permis de me battre et de monter sur le podium. En course, avec l'erreur du départ et la grosse chute, j'ai déjà eu une petite blessure."
"Après, les choses ont été un peu plus difficiles, j'ai fait une erreur à Brno, j'ai eu une très grosse chute à Assen, qui était très douloureuse physiquement : je n'avais qu'une côte cassée mais mon corps entier était détruit. Puis au Sachsenring j'étais performant mais une nouvelle erreur a fini sur une double blessure. Ce n'était pas une bonne période."
Marco Bezzecchi a relevé la pente à Silverstone.
Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images
Bezzecchi est passé de la première à la quatrième place du championnat avant de se relancer à Silverstone, le lieu de son premier succès avec l'Aprilia il y a un an. Encore très diminué physiquement, il a pris la troisième place des deux courses en Grande-Bretagne, ce qui lui a permis de remonter à la deuxième place dans la course au titre. Des résultats très émouvants pour Bezzecchi, qui s'est réjoui du soutien dont il a bénéficié dans les moments les plus compliqués.
"Je suis entré dans une période un peu difficile après le Mugello mais je n'ai jamais arrêté de travailler. Mon équipe a joué un rôle crucial dans cette période parce qu'ils m'ont énormément soutenu. Ma famille, mes amis, toute l'Academy, et vraiment mon équipe ont fait des choses incroyables, surtout ce week-end parce que leur travail a été dingue."
"Ils m'ont soutenu pendant les difficultés que j'ai traversées ce week-end avec l'épaule, ils sont restés tard dans le garage pour m'attendre après tout ce que je devais faire pour récupérer physiquement. Un gros, gros effort, un grand merci à eux. Samedi, j'étais ému, [le dimanche] encore plus. Je suis très content."
"Comme je l'ai dit, heureusement ma famille, mes amis, tout le staff de l'Academy, à commencer par Vale, sont restés à mes côtés", a souligné Bezzecchi. "C'était une période difficile, je suis certain que [les autres pilotes] le savent très bien, beaucoup de choses te passent à l'esprit et c'est dur d'arrêter de gamberger mais quand on met le casque, c'est très beau."
Aprilia veut choyer Bezzecchi pour en tirer le meilleur
Au sein de l'équipe Aprilia, ce soutien s'est manifesté par une volonté de remettre Marco Bezzecchi dans les bonnes dispositions. Au lieu de l'enfoncer, l'équipe a souhaité éviter une pression qui poussait le natif de Rimini à trop en faire.
"Nous devons faire attention à la gestion de la course longue, particulièrement avec Marco, afin qu'il soit plus calme, qu'il ne se mette pas la pression, qu'il essaie d'être dans le game", a expliqué Paolo Bonora, le directeur de l'équipe Aprilia, au site officiel du MotoGP.
Le passage en Angleterre a fait du bien à Marco Bezzecchi
Photo de: MotoGP Sports Entertainment Group
Comment s'assurer de retrouver le Bezzecchi le plus performant ? "Comme je viens de le dire : en ne lui créant pas d'attentes, en ne lui mettant pas plus de pression", a estimé Bonora. "Nous avons vu qu'il a commis des erreurs là où il a senti qu'il avait un gros potentiel, où il a montré qu'il pouvait faire les meilleurs chronos et qu'il avait de la marge pour gérer."
"Il a probablement essayé de pousser plus fort que nécessaire dans la première partie des courses. Il faut donc que nous fassions attention à cela. Et il est important qu'il l'ait compris, c'est le plus important. Il en est pleinement conscient et c'est très important pour nous, mais particulièrement pour lui. J'aimerais lui dire qu'il est le même Marco que nous avons aimé au Mugello, vraiment le même, et il doit simplement faire attention à son énergie."
L'avantage de Bezzecchi au championnat s'est évaporé mais il reste dans la course au titre, avec de nouvelles références selon Bonora : "C'est une partie de la saison qui est très spéciale. Pour nous, c'est une nouvelle saison. Nous lui avons dit précisément : 'Saisis cette opportunité, fais comme s'il s'agissait d'un nouveau départ, comme nous l'avons fait à la première course'."
Avec Léna Buffa
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