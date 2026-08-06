Luca Marini attend une annonce sur son avenir dès ce week-end

Le plateau 2027 a continué à prendre forme pendant la pause estivale du MotoGP, avec plusieurs annonces qui étaient attendues. La dernière en date est celle de la prolongation de Raúl Fernández chez Trackhouse. Un peu plus tôt, Honda a confirmé l'arrivée de Fabio Quartararo, révélée par Motorsport.com en début d'année.

Le nouveau duo remplacera Joan Mir, dont le départ pour Gresini était déjà connu, et Luca Marini. Ce dernier a ainsi officiellement perdu sa place chez Honda, mais son avenir en MotoGP est déjà assuré. Un retour chez VR46, équipe détenue par son frère Valentino Rossi, a un temps été pressenti mais ces dernières semaines, Marini s'est rapproché de Tech3.

"Je pense qu'il y aura peut-être une annonce ce week-end", a confié Marini face à la presse, dont Motorsport.com, à son arrivée à Silverstone, où le championnat reprend ses droits. "Tout deviendra officiel ce week-end. Je ne suis pas encore certain mais on verra."

Marini n'a pas donné d'indice supplémentaire sur sa future équipe, mais il a déjà exprimé son soulagement de poursuivre l'aventure en MotoGP : "Il n'est pas encore temps d'en parler, mais en tout cas je suis content."

"Évidemment, le MotoGP est le rêve pour tout le monde", a-t-il ajouté. "C'est fantastique d'être ici et je pense que je peux encore faire beaucoup de choses ici. Ma motivation est à 100%. C'est ce que je veux faire et tant que je prendrai autant de plaisir, je veux continuer."

Quitter Honda sur une bonne note

Avant de changer de moto, Luca Marini a encore une demi-saison à disputer avec la Honda. Il espère enfin obtenir un podium avec la RC213V en MotoGP mais sait que la tâche sera compliquée sur une machine qui ne devrait évoluer qu'à la marge, l'essentiel du travail de développement étant désormais concentré sur le projet 2027.

"Je pense que le plus important est de comprendre si on peut légèrement améliorer notre package. Avec le changement de règlement l'an prochain, tous les constructeurs consacrent l'énergie, tout l'argent et l'attention au nouveau projet."

Luca Marini espère un podium avec la Honda. Photo de: Pierre-Louis Le Mouëllic

"Mais Honda a aussi la force de frappe pour continuer à pousser un peu sur ce projet, parce qu'on veut de bons résultats en fin de saison, on veut prendre du plaisir."

"Surtout, on peut travailler sur des choses qui les aideront à l'avenir. On essaie de faire quelque chose d'intelligent pour qu'ils puissent améliorer leur moto l'an prochain, grâce à ce que l'on pourra tester cette saison."

"On veut un podium mais je pense que ce sera très dur cette saison puisque tout le monde a beaucoup progressé. La moto s'est améliorée mais pas suffisamment. Je pense que si on arrive à trouver deux ou trois détails, on pourra se battre pour le top 6 à tous les Grands Prix."

Mir et Marini sont sur le départ mais l'Italien est persuadé que Honda continuera à faire le maximum. Si la moto a peu de chances d'évoluer, c'est uniquement en raison du nouveau règlement l'an prochain : "Honda est toujours très clair et très respectueux envers nous. C'est juste qu'ils ont pris leur décision et ils verront si c'est la bonne à l'avenir."

"Je pense que la situation actuelle, pour la dernière saison de la moto de 1000cc, est un peu unique donc le développement de la moto est un peu à l'arrêt. C'est pour cette raison, pas autre chose."