Marini "triste" d'être écarté par Honda : "Je sais ce que j'ai fait pour eux"

Cet été, Honda avait indirectement confirmé le départ de Luca Marini en annonçant le recrutement de Fabio Quartararo, et que la seconde place dans l'équipe d'usine reviendrait à Diogo Moreira ou David Alonso. L'Italien a officiellement trouvé un point de chute en étant recruté par Tech3 la saison prochaine, chez qui il pilotera une KTM.

Ce jeudi, dans le paddock du MotorLand Aragón, Marini a pu pour la première fois se confier sur les négociations au cours des dernières semaines, et notamment confirmer que le départ de Honda n'était pas de son fait.

"Concernant l'an prochain, au début j'ai discuté avec Honda et ils m'ont informé de leur décision", a expliqué Marini face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "J'étais évidemment un peu triste mais j'ai compris la décision et il fallait l'accepter."

"Je veux vraiment faire de mon mieux. Je sais ce que j'ai fait chez Honda et pour Honda, en tant que pilote et en tant qu'homme, en travaillant sur tout, pas seulement sur la moto. Je suis très content de ce que l'on a fait et très heureux de travailler avec des personnes fantastiques dans mon garage. Tout le monde m'a apporté quelque chose et j'ai beaucoup appris. Maintenant je vais de l'avant, je continue à travailler sur cette saison et je fais de mon mieux."

Arrivé chez Honda en 2024, Marini a tout fait pour s'intégrer, jusqu'à prendre des cours de japonais. La marque était alors en grande difficulté et il a voulu l'aider à progresser, ce qui signifie qu'il part avec une petite frustration : la Honda est certes en progrès mais elle n'évolue plus cette année, les ressources étant consacrées au projet 2027, et Marini sait qu'il ne récoltera jamais les fruits de son travail.

Il se réjouit néanmoins d'avoir vu son équipe se transformer : "C'est complètement différent, à tous les niveaux. C'était comme une révolution, dans le sens positif du terme."

Luca Marini quitte Honda avec une petite frustration. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je sens que le changement de règlement joue contre moi, parce qu'on aurait pu faire beaucoup plus en 2026, si on avait gardé le même règlement, même en changeant les pilotes. Ils auraient amélioré le projet, ils auraient continué à m'écouter et à travailler sur la moto, alors que tous les efforts sont sur la nouvelle moto maintenant, ce que je comprends évidemment."

"En 2026, on ne décroche pas les résultats que l'on attendait, et ce pour quoi on a travaillé depuis deux ans. Quand je suis arrivé chez Honda, il fallait travailler tous ensemble pour construire quelque chose, et maintenant que c'est prêt, il manque encore de petits éléments pour apprécier encore plus les résultats."

"On s'entend très bien dans le garage. Pendant les week-ends hors d'Europe aussi, l'ambiance est fantastique avec un groupe d'individus. Mais il manque de meilleurs résultats, et l'opportunité de les viser tous les week-ends."

Lorsqu'on l'interroge sur ses objectifs avant de partir chez Tech3, Marini affiche en tout cas une volonté de bien faire : "Continuer à faire ce que j'ai fait jusqu'à présent, me donner à 100% et obtenir à chaque fois le meilleur résultat possible, ce qui est ce que j'ai toujours fait cette saison."

"Au final, on sait qu'il y a des différences techniques car Aprilia et Ducati se sont vraiment beaucoup améliorées cette année. Or même si nous aussi avec Honda on a beaucoup progressé, on est restés sur le même écart que l'année dernière, donc on ne peut pas se battre au-delà d'une certaine position. C'est un peu dommage, mais on essaye d'extraire le meilleur potentiel de notre package chaque week-end."

"Je sais qu'on a encore des choses à essayer, je vais devoir en essayer ici et Diogo en aura aussi beaucoup à essayer. On va voir si on arrive à mettre en place des choses positives qui pourront nous aider sur les dernières courses de l'année."

Avec Léna Buffa