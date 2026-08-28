Marc Márquez en confiance mais méfiant au Grand Prix d'Aragón

Marc Márquez n'est peut-être pas aussi favori que ce que l'on pouvait attendre au Grand Prix d'Aragón. Après la première journée en piste, le pilote Ducati n'affiche pas la même forme que les deux dernières années et il a même dû se contenter du troisième temps lors des Essais.

Pas réellement de quoi s'inquiéter pour Márquez, qui n'a terminé qu'à 0"038 de Marco Bezzecchi, nouveau détenteur du record de la piste, et n'a pas pris un pneu neuf pour son tout dernier relais. Reste que l'Espagnol a conclu la journée en étant "sous le record mais pas le plus rapide", ce qui le pousse à se méfier de la concurrence.

"Ça veut dire que tout le monde est très rapide, que c'est très serré et que ce sera un week-end difficile, mais on est là, à se battre devant, avec les leaders, donc c'est le plus important", a souligné Márquez face à la presse internationale, dont Motorsport.com.

Lorsqu'on lui demande qui sont les pilotes les plus dangereux, Márquez en voit plusieurs : "Bezzecchi, Álex... Ces deux-là en particulier roulent très bien. On n'est que vendredi. Il ne faut pas oublier Martín, qui sera là, Di Giannantonio... On verra. Il faut comprendre et voir comment ça sera avec une piste plus chaude parce que ça va monter pendant le week-end."

Marc Márquez reste méfiant après les premiers essais au GP d'Aragón. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Pour devancer tous ces pilotes, Márquez veut travailler sur de "petits éléments" et a déjà des changements en tête pour samedi : "La base de la moto est bonne, je me sens bien et on change de petites choses. On va essayer une petite chose demain, pour voir si ça me rend un peu plus rapide. Mais le fait que je sois très constant, ça veut dire que je me sens bien sur la moto."

Marc Márquez se sent si bien qu'il n'a pas cherché à s'économiser physiquement. Jeudi, il a reconnu avoir fait une erreur en se livrant totalement dès la première journée à Silverstone, mais la nature du tracé d'Alcañiz lui permet de se montrer offensif sans réelle inquiétude pour une épaule droite encore un peu faible.

"C'est un circuit d'attaque et je dois attaquer. Peu importe. Je vais voir comment je vais survivre mais avec des virages à gauche et des freinages majoritairement sur la gauche, je crois que ça ne causera pas de problèmes. C'est pour ça que je suis parti en mode attaque dès les EL1."