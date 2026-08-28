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Les pneus Pirelli auront un code couleur en MotoGP, comme en F1

La dernière version des pneus Pirelli fournis aux constructeurs adopte un liseré coloré pour les distinguer, à l'image de ce que le manufacturier fait en Formule 1.

Germán Garcia Casanova Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Les pneus Pirelli pour le MotoGP

Photo de : Motorsport.com

Pirelli va devenir le manufacturier de pneus unique du MotoGP en 2027, à la place de Michelin, qui occupait ce rôle depuis 2016. Pour la firme milanaise, qui fournit déjà des pneus des catégories Moto3 et Moto2 depuis 2024, le défi a commencé il y a plus d'un an, en mars 2025, quand son arrivée en MotoGP a été annoncée.

Depuis, Pirelli a travaillé sans relâche sur sa gamme de pneus, dont une première version a été livrée aux cinq constructeurs fin 2025, ce qui a permis de premiers essais.

Après les premiers retours des équipes, Pirelli a continué le développement de ses gommes, en fournissant une nouvelle série de 80 pneus aux constructeurs après le GP d'Espagne. Quatre mois plus tard, Pirelli a acheminé 400 nouveaux pneus, soit encore 80 pour chaque constructeur, sur le MotorLand Aragón, afin qu'ils poursuivent leurs essais.

La grande nouveauté de cette nouvelle "salve" de pneus que Pirelli a livré aux constructeurs, c'est qu'ils ont pris des couleurs sur le flanc, comme en Formule 1, que le manufacturier fournit également.

Les couleurs sur les nouveaux pneus Pirelli pour le MotoGP.

Les couleurs sur les nouveaux pneus Pirelli pour le MotoGP.

Photo de: Motorsport.com

Chaque composé (tendre, dur ou medium) et chaque type de pneu (slick, intermédiaire ou pluie) se distinguera par une couleur différente. Cela permettra de les identifier plus facilement qu'aujourd'hui, même si Michelin appose déjà un liseré blanc sur les pneus tendres.

Pirelli n'a pas encore communiqué son code couleur pour le MotoGP. En Formule 1, le rouge est associé au pneu tendre, le jaune au medium et le blanc au dur, tandis que le pneu pluie affiche un liseré bleu et le pneu intermédiaire une ligne verte. Ce composé va d'ailleurs faire son retour en MotoGP après avoir été retiré de la gamme par Michelin en 2017.

Les constructeurs ont pour le moment utilisé les pneus lors de séances d'essais privés et lors d'une journée avec les titulaires à Brno en juin dernier. Un autre test de ce type est prévu au Red Bull Ring, au lendemain du GP d'Autriche, cette fois avec les équipes satellites également. Ce sont les constructeurs qui leur fourniront les pneus nécessaires.

Lors du test prévu à Valence juste après la fin de la saison, Pirelli prendra le relais et fournira chaque équipe avec sa gamme complète.

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