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Márquez et Bezzecchi mutuellement aspirés dans leur duel : "C'était incroyable"

Marc Márquez et Marco Bezzecchi ont eu la surprise de voir leurs motos se rapprocher sans qu'ils en aient la volonté pendant leur duel au GP d'Aragón.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Marc Marquez, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Marquez, Équipe Ducati

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Johann Zarco, équipe LCR Honda

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Défilé des coureurs

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Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Márquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
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C'est l'une des images marquantes du GP d'Aragón : le duel entre Marc Márquez et Marco Bezzecchi, l'un à côté de l'autre à plus de 300 km/h dans la ligne droite opposée du circuit pendant plusieurs centaines de mètres. Un duel au terme duquel l'Italien a dû céder la tête à son rival, et même la deuxième place à Pedro Acosta, qui assistait à l'affrontement en spectateur.

Après la course, les protagonistes sont revenus sur ce moment qui ne s'est pas tout à fait déroulé comme il l'attendaient. Márquez a attaqué Bezzecchi au virage 15 et le pilote Aprilia a voulu répliquer dans la ligne droite. Les deux motos ont alors eu des mouvements surprenant, avec des perturbations aérodynamiques qui rapprochaient irrémédiablement les deux machines.

"C'était un moment incroyable… effrayant !" a résumé Marc Márquez en conférence de presse. "Il y a eu un moment où je sentais qu'on s'aspirait mutuellement, qu'on était attachés. J'essayais d'aller sur la droite, mais j'ai un peu cabré et c'était impossible de m'éloigner de sa moto. À un moment, Marco a un peu renoncé parce qu'il était dans la partie sale. J'étais en tête après ça."

"Avec toute cette aérodynamique, il y a eu un moment à 300 km/h où nos motos s'aspiraient mutuellement", a ajouté l'Espagnol auprès du site officiel du championnat, en insistant sur l'impossibilité de s'éloigner de Bezzecchi : "J'essayais d'aller sur la droite mais ma moto était aspirée par la sienne et je pense que la sienne était aspirée par la mienne. Sur les images, on voit que j'ai même un peu cabré sur le sixième rapport."

 

Marco Bezzecchi a décrit le même phénomène d'aspiration latérale, assimilable à un side draft. Il a évoqué une "lutte incroyable" et un "moment amusant", pendant lequel il ne maîtrisait pourtant pas tous les mouvements de son Aprilia.

"C'était bizarre", a-t-il reconnu. "Je voulais croiser la trajectoire. J'ai entendu sa moto donc je savais qu'il allait tenter une manœuvre à la chicane. J'ai essayé de croiser et de sortir très vite pour au moins me battre pendant quelques virages."

Marco Bezzecchi était troisième après cette lutte.

Marco Bezzecchi était troisième après cette lutte.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sa moto accélère très bien, la mienne aussi, donc on était proches. C'était une sensation bizarre parce qu'avec l'air, je me rapprochais mais je ne le voulais pas. L'air m'aspirait puis me repoussait, la même chose trois ou quatre fois."

En étant à l'intérieur, Bezzecchi a dû céder en premier, ce qui a permis à Márquez et Acosta de prendre le virage devant lui : "Avec l'air et l'effet aérodynamique, la moto bougeait et dans toute la ligne droite, je me disais 'Où va-t-il freiner ?'. Je voulais freiner plus tard mais putain, j'étais trop à gauche et j'ai aussi été doublé par Pedro."

Situé juste derrière les deux leaders, Acosta savait qu'il devait saisir l'opportunité de doubler Bezzecchi. "Ils étaient tous les deux à gauche, j'avais un peu d'aspiration et je suis juste allé sur la droite", a-t-il expliqué avec son flegme habituel. "J'étais au bon endroit, même si j'ai dû passer un peu sur le vibreur. Je dirais que c'était une manœuvre 'facile', grâce à l'élan que j'avais."

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