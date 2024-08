Yamaha et Honda réunis pour un test avec des objectifs différents

Faute de progrès tangibles en piste, Yamaha et Honda continuent leur important programme de développement. Comme cela avait déjà été le cas au Mugello au mois de mai, les deux marques japonaises profitent cette fois des concessions pour se réunir à Misano. Yamaha est attendu ce mardi et ce mercredi, et Honda uniquement pour la deuxième journée, avec Joan Mir et Luca Marini, les pilotes LCR n'ayant pas été sollicités.

Faute d'équipe satellite, en attendant l'arrivée de Pramac, et avec son essayeur Cal Crutchlow sur la touche en raison de complications après une opération de la main, Yamaha a fait appel à un troisième pilote en plus de ses titulaires, Andrea Dovizioso, qui pilotait la M1 lors de sa dernière saison en 2022, interrompue avant son terme. L'Italien a récemment retrouvé la Yamaha au Mugello, pour se familiariser avec une MotoGP qu'il n'avait plus pilotée depuis près de deux ans.

Le programme exact des essais de Fabio Quartararo, Álex Rins et Andrea Dovizioso n'a pas été communiqué mais Yamaha espère pouvoir faire évoluer sa moto dès la prochaine course au calendrier. "Nous allons évaluer différents composants et, si les résultats sont bons, nous avons pour objectif d'apporter les pièces directement en Aragón", a déclaré Massimo Meregalli, le patron de l'équipe.

S'il y a un élément sur lequel Quartararo attend particulièrement des progrès, c'est bien l'adhérence. Le Français a longtemps réclamé plus de puissance et a été entendu mais peu à peu, la Yamaha a perdu son avantage dans les virages. Les courbes sont même devenues le point faible de la M1, avec l'impression de ne jamais avoir le niveau de grip adéquat.

"Je pense qu'il y a une gamme où il faut trouver l'équilibre entre patinage et adhérence", a expliqué Quartararo. "Je pense qu'on la dépasse, on passe en dessous, on la dépasse, on passe en dessous... Sur une échelle de 0 à 5, on ne reste jamais vraiment à 4. On va à 7, puis on passe à 0 et la moto n'est jamais vraiment dans la zone idéale."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il semble que les autres dépendent du grip, ils s'adaptent très vite à ça. Nous, non. Avant, quand on avait beaucoup de grip, c'était assez bon, et pas très bien avec peu de grip. Maintenant, on n'est pas bons avec de l'adhérence et pas bons dans des conditions difficiles. C'est une chose que l'on doit vraiment comprendre."

Quartararo pense que Yamaha doit faire de cet aspect la priorité : "Tant qu'on n'aura pas le vrai grip dont on a besoin, et pas seulement le grip mécanique mais aussi avec la façon dont on gère la motricité avec l'électronique, on ne fera jamais de progrès sur ce front et dans les résultats, surtout dans les sprints et en time attack."

Le time attack était la spécialité de Quartararo, qui a cumulé 15 poles au cours de ses trois premières saisons en MotoGP, avant d'en décrocher une 16e au début de l'année 2022. Il a maintenant de grandes difficultés à entrer en Q2, et ne peut jamais se mesurer aux chronos effectués par les premiers du championnat, ce qui devient difficile à vivre.

"Je ne sais pas quoi penser. Mais... c'est difficile. Vous savez, on travaille dur, on ne trouve pas encore de solution mais c'est dur de voir ces gars avec qui je me battais pour la pole en 2021 et 2022 tout le temps... C'est comme ça en ce moment."

Honda cherche une direction pour 2025

Chez Honda, le programme devrait également être chargé mais les nouveautés vont s'étaler au cours des prochaines courses, et lors du test collectif organisé avec toutes les autres marques entre les deux épreuves sur le circuit de Misano. L'objectif est surtout d'identifier la voie à prendre pour la saison 2025.

"En Aragón on essaiera plus de pièces, à Misano on aura la course, un nouveau test [avec tous les pilotes] pour tester plus de choses, une configuration différente sur le moteur, on va essayer des choses pour améliorer le grip", a détaillé Joan Mir.

"De grosses choses qui, selon moi, peuvent nous aider à comprendre quelle est la direction pour l'an prochain, pour les laisser travailler et qu'ils aient un peu plus de temps pour apporter quelque chose qui fonctionne."