Une surchauffe de frein a provoqué un "cauchemar" pour Espargaró

Troisième du sprint après une course d'attaque, Aleix Espargaró savait qu'il ne ferait pas aussi bien dans l'épreuve principale mais ne s'attendait pas à souffrir autant. Doublé par les deux pilotes KTM au départ, il était sixième en début d'épreuve. Une surchauffe de son frein avant a limité les performances de l'Espagnol, qui a été avalé par Marco Bezzecchi, Marc Márquez, Maverick Viñales puis Franco Morbidelli, ne gagnant qu'une seulement position pendant ce temps, quand Jack Miller est tombé.

"Je n'avais pas de freins, dès le début", a justifié Espargaró, neuvième sous le drapeau à damier. "Mon départ n'a pas été si mauvais mais j'ai perdu du temps derrière Enea [Bastianini] et les KTM. Derrière les KTM, la température était super, super élevée."

"[Samedi], on était à la limite avec le champ libre mais [en course], derrière eux, en plus de la température et de la pression du pneu avant, le carbone était complètement au-dessus de la limite. On a atteint un nouveau record, je n'avais pas de freins pendant toute la course. J'ai juste essayé de freiner avec l'arrière. C'est dommage, j'étais vraiment lent."

Espargaró a tenté tant bien que mal de compenser le problème : "Je freinais juste super tôt, en utilisant l'arrière et en glissant, mais évidemment, j'étais très, très lent. Je suis passé sur le vert trois ou quatre fois, j'ai perdu beaucoup de positions dans les freinages. C'était un cauchemar. J'étais assez rapide, en particulier [pendant le warm-up] avec le pneu medium à l'arrière. Je m'attendais à faire une bonne course après le warm-up, mais je ne pouvais rien faire."

L'Aprilia a souvent tendance à surchauffer l'avant en raison des choix aérodynamiques, qui limitent le refroidissement de cette zone de la moto. Si cette situation apporte un certain avantage quand la température est fraîche, les pilotes sont limités dès qu'elle grimpe et Espargaró juge des changements nécessaires.

"Sur notre système, tout est très, très fermé, donc normalement on est ceux avec la pression la plus élevée sur le pneu avant, à cause de la température. C'est pour ça que j'ai été le seul à pouvoir utiliser le dur à l'avant à Silverstone, parce que je mets beaucoup de température. Dans une course fraîche, c'est un avantage mais quand on a cette température de piste, c'est un gros, gros problème. Je n'avais pas du tout de freins, le plus gros disque en carbone était totalement au-dessus de la limite. On doit revoir le design [de ces pièces]."

Maverick Viñales n'a pas été touché par ce problème ce dimanche mais il a suggéré d'utiliser des composants d'une couleur différente. En Moto2, des équipes utilisent parfois des pièces en céramique, qui ont l'avantage d'être blanche et de moins absorber la chaleur.

"On doit comprendre ce que l'on peut faire pour aider [sur ce front]", a précisé Viñales. "Si on essaie de diriger l'air différemment, peut-être que la moto sera plus chaude et que ce sera pire. Il faut trouver un bon compromis. Je ne sais pas si c'est possible. Peut-être qu'il faut changer la couleur pour les conditions chaudes, en passant du noir au blanc, une couleur qui absorbe moins la chaleur. Peut-être que cela pourrait aider."

Viñales a passé l'essentiel de la course dans le sillage de son coéquipier et il a fait partie de ceux qui l'ont doublé, même s'il a attendu la fin de l'épreuve pour le faire. Espargaró a reconnu son incapacité à répliquer : "Maverick était plus rapide que moi. J'ai essayé d'être aussi rapide et propre que possible mais je freinais super tôt, donc c'était juste une question de temps [avant qu'il double]."