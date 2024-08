Espargaró a pris tous les risques : "Le meilleur samedi de ma carrière"

Après une première journée d'essais nettement dominée par Ducati, Aleix Espargaró se voulait "réaliste" sur ses chances au Red Bull Ring. "Je sais que l'on va souffrir ce week-end", prévenait le pilote Aprilia... tout en gardant l'espoir de briller en course sprint, comme il avait pu le faire en prenant la troisième place à Silverstone.

"Je pense qu'on peut un peu jouer en qualifications", confiait-il. "Si je suis super concentré, que je ne fais pas d'erreurs au freinage, je peux peut-être placer la moto en deuxième ligne. Dans le sprint, je pense que je vais prendre des risques. Je n'aurai pas d'autres options. Je vais utiliser le pneu tendre à l'arrière. On verra s'il tiendra ou pas mais en course, ce sera difficile. J'espère qu'il va pleuvoir !"

"Si c'est très sombre [pour la course principale], je prendrai le tendre à l'arrière, je roulerai à fond et j'espèrerai la pluie !"

La journée de samedi a parfaitement collé aux attentes d'Espargaró. En qualifications, il a bel et bien réussi à se hisser en deuxième ligne, avec le quatrième temps, et lors du sprint, il a été le seul à ne pas être trop distancé par le trio de pilotes Ducati, devenu duo après la chute de Marc Márquez. Le vétéran du plateau a ainsi hérité de la troisième place pour s'offrir une deuxième médaille consécutive, au terme d'une journée parfaitement réalisée.

"Même si ça peut être bizarre que ce soit moi qui le dise, je sens que je n'ai jamais aussi bien piloté, surtout avec un pneu tendre en qualifications, en mode attaque, à un niveau très, très élevé", expliquait Espargaró après le sprint. "Le chrono que j'ai fait en qualifications ici en Autriche, seul, est vraiment impressionnant. C'est incroyable de descendre en 1'28"3, et le rythme que j'avais au début, en étant le seul à suivre le top 3 du championnat, ça me réjouit vraiment. C'est probablement le meilleur samedi de ma carrière."

Aleix Espargaró Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix Espargaró a pris tous les risques possibles dans ce sprint, sans réellement se préoccuper de l'usure des gommes, ce qui ne sera pas possible en course principale, deux fois plus longue ce dimanche.

"J'ai dit à Antonio [Jiménez, son chef mécanicien] ': Je vais partir comme en qualifications, si je tombe, ou si je détruit le pneu, c'est fini'. À partir du tour 3 ou 4, j'avais toutes les alarmes sur le tableau de bord, tout en rouge, la pression à l'avant, la température du pneu, tout. C'était comme des qualifications pour moi mais c'est ce qu'il faut faire. Quand on n'est pas au même niveau, il faut prendre des risques et c'est la beauté de notre championnat. Je suis content. J'ai vraiment pris beaucoup de risques mais je suis très content."

"Ça ne se voyait pas sur les images mais j'étais vraiment à la limite", a ajouté Espargaró. "Je savais que j'allais détruire l'arrière mais pour l'avant [ce dimanche] je ne sais pas comment on verra l'arrivée. L'avant était vraiment détruit, il bougeait, bougeait, bougeait. Mais dans le dernier tour, le rythme n'était pas si mauvais, donc on verra [en course]."

Espargaró a profité de la chute de Márquez mais pas du long-lap de Jorge Martín. Il a pu se rapprocher de son compatriote mais pas véritablement l'inquiéter : "Il était vraiment trop rapide. Les Ducati sont vraiment trop rapides pour moi. Je suis très fier et heureux d'être le poursuivant mais ils sont vraiment trop rapides pour moi. Je dois dire qu'en roulant derrière lui, j'avais une pression très élevée à l'avant donc je l'ai un peu laissé partir et j'ai fait ma course. Je suis content mais il faut reconnaître qu'ils sont un cran devant."