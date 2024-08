Márquez a entrevu la victoire et a été "trop optimiste"

Marc Márquez a perdu une deuxième place qui lui tendait les bras en course sprint au Red Bull Ring, reconnaissant en avoir trop fait pour essayer de revenir sur Pecco Bagnaia. Alors qu'il avait conservé la troisième position qu'il occupait sur la grille de départ en début d'épreuve, il est remonté au deuxième rang quand Jorge Martín a fait son long-lap. Il avait alors 1"731 de retard sur Bagnaia.

Nourrissant l'espoir de combler l'écart, Márquez est revenu à 1"372 en seulement un tour, avant de partir à la faute au troisième virage. Il a pu repartir mais a finalement abandonné. "Ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai été trop optimiste", a reconnu Márquez, qui n'a tout simplement pas su se contenter de la deuxième place, puisqu'il se sentait encore plus proche que vendredi : "Sincèrement, c'était un podium facile. Je roulais super bien."

"Dans la première partie de la course, je me suis dit 'OK, je vais être calme'. Comme je le disais dans le Parc Fermé [après les qualifications], ils ont un demi-cran d'avance sur moi. Hier c'était un, aujourd'hui la moitié, et dans ces derniers tours, j'ai senti quelque chose. Je me suis dit 'OK, c'est le moment d'attaquer'. Quand il restait cinq tours, j'ai bel et bien attaqué et j'ai commencé à revenir parce que j'étais super doux, puis j'ai essayé d'attaquer un peu plus, mais j'ai été trop optimiste au virage 4."

"Déjà dans ce tour, j'avais fait mon premier virage le plus rapide et oui, j'ai trop attaqué. Je ne m'étais pas senti en mesure de jouer la victoire depuis longtemps. Évidemment, je pense que Pecco avait quelque chose en plus mais au moins, nous étions proches de lui."

Piégé par les conditions lors du sprint au GP de Grande-Bretagne, Márquez a cette fois payé un excès d'optimisme mais il se réjouit de s'être retrouvé dans cette situation : "La chute de Silverstone m'a fait me sentir plus mal qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais bien. Je n'aime pas tomber mais au moins, j'étais là, je me battais pour ces premières places."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"C'était une course sprint, ça ne comptait pas ! [rires]", a plaisanté Márquez, qui assure que ce n'est pas le poids des années sans succès qui l'a poussé à la surenchère sur sa Ducati : "Ce qui compte vraiment, c'est [la course]. Quand on dépasse les 1000 jours sans victoire, on ne le ressent plus, peu importe que ce soit 1100 ou 1200. On verra, mais le plus important est qu'on se rapproche."

Même s'il assume sa responsabilité, Marc Márquez n'a pas été aidé par les conditions de piste très délicates, avec une température élevée qui réduisait l'adhérence : "C'est assez difficile de comprendre la limite de la piste, surtout derrière les autres, parce que ce matin, avec les températures plus faibles, 15°C de moins sur la piste, le pilotage était totalement différent."

"En course, j'avais beaucoup de blocages à l'avant et c'était beaucoup plus difficile, mais c'est normal. En fait, avant la chute, j'ai eu un blocage des freins et je les ai un peu relâchés mais quand j'ai freiné à nouveau, c'est là que je suis tombé à cause de la vitesse. Quand on a un blocage, la vitesse augmente."

Márquez devrait être plus raisonnable dimanche. Interrogé sur comment être plus rapide, il a immédiatement rejeté cette idée. "Pas plus rapide, plus prudent !", a-t-il répondu, fixant un objectif réaliste : "Si on est intelligents, on peut avoir cette troisième place en faisant les bons choix, mais il faudra voir parce que quand on met le casque, on ne sait pas !"