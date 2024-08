Bagnaia : "Un tour et deux virages de bagarre intense" avant de gérer

Le pilote Ducati a apprécié le début de la bataille avec Jorge Martín mais a admis avoir nettement baissé le rythme après que son rival a reçu une pénalité de long lap et encore plus pris ses aises après la chute de Marc Márquez.

De l'extérieur, cette victoire en Sprint a semblé facile, mais gagner ne l'est jamais. Et ce succès sur la course du samedi au Red Bull Ring a son importance pour Pecco Bagnaia, qui rattrape son rival Jorge Martín, à égalité de points en tête du classement du championnat. Les deux premiers tours entre les deux protagonistes ont été spectaculaires, avec un duel passionnant entre les deux pilotes. Mais dès le deuxième tour, l'épisode qui a changé la physionomie de la course a rendu la course de Bagnaia bien plus aisée.

Le "Martinator" s'est retrouvé à l'intérieur du pilote Ducati à la chicane 2a-2b mais, lancé à grande vitesse, l’Espagnol voyait sa Pramac partir trop loin et couper le virage. Bien qu'il ait rendu la position à Bagnaia, Martin n'a pas perdu la seconde requise par le règlement dans un tel cas, ce qui lui a valu une pénalité pour un long lap. À ce moment-là, de l'aveu même du pilote piémontais, il s'agissait de gérer. D'autant plus que Marc Márquez est également tombé derrière lui dès le neuvième tour. La chute du #93 a tout de même permis à Martín de gagner deux points et de se maintenir à égalité au championnat.

"Dès qu'il a tiré droit, j'ai su qu'il devait perdre une seconde, mais je voyais qu'il était toujours à trois ou cinq dixièmes. Alors soit il avait fait un tour de folie pour être encore là, soit ils devaient lui donner quelque chose. Au moment où ils lui ont donné la pénalité de long lap, j'ai arrêté de pousser, parce que le pneu tendre derrière était vraiment à la limite, alors j'ai simplement préféré aller jusqu'à l'arrivée", a déclaré Bagnaia au micro de Sky Sport.

"Ensuite, quand j'ai vu que Marc avait également chuté, j'ai simplement relevé les temps parce que ce n'était plus nécessaire [de pousser] : j'avais quatre secondes et demie d'avance et c'était très bien. C'était bien parce que nous avons eu un tour et deux virages de bagarre intense. Et nous avons fait le tour le plus rapide en nous battant, avec seulement deux dixièmes de moins que la pole de l'année dernière !", a-t-il ajouté dans un grand sourire, visiblement heureux de cette confrontation rugueuse.

Toujours en contrôle

Le duel dans les deux premiers tours a été très serré et a mis en évidence le grand respect entre lui et Martín : "C'est normal. Nous nous battons pour le même objectif et nous sommes toujours les plus rapides. La lutte a été très intense, mais la priorité est toujours d'être premier, car à la fin, si vous restez derrière, vous avez le problème de la pression des pneus à l'avant. C'était plus une bagarre pour faire 3-4 tours propres, mais nous avons vendu chèrement notre peau."

Bagnaia a affiché une lecture de la course efficace et a abordé la gestion de celle-ci avec maturité. Conscient de ce qui se produisait derrière lui, il a vite compris ne plus avoir besoin de produire le même genre d’effort. "Plus que tout, je suis toujours attentif lorsqu'ils nous expliquent les règles. Il a objectivement perdu du temps, mais c'est la règle", détaille-t-il.

Avant sa chute, Márquez avait donné le sentiment de pouvoir se rapprocher, mais Bagnaia explique avoir en réalité maintenu la situation parfaitement sous contrôle : "J'ai vu que j'avais un avantage de 1"6 et j'ai fait un tour un peu plus lent, parce que je gérais aussi les cartographies, parce que j'avais besoin de données pour demain. Je voulais voir si l'on pouvait aller vite même avec une carto un peu plus basse."