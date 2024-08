Jorge Martín s'en sort bien malgré des "complications"

Poleman autoritaire avec un chrono qui s'inscrit comme le record absolu réalisé à moto sur le Red Bull Ring devant son rival pour le titre Pecco Bagnaia, Jorge Martín n'est pas parvenu à étendre son avance et a même concédé trois points synonymes de retour à égalité parfaite entre lui et son rival au championnat (250 points).

Il y a deux manières de voir le Sprint de Jorge Martín en Autriche. Une occasion perdue de convertir une impressionnante pole position et d'étendre de quelques points sa posture de leader du championnat sur un Pecco Bagnaia lui aussi très à l'aise sur le Red Bull Ring ? Ou bien le sauvetage d'une situation bien mal embarquée, samedi matin, alors que le pilote espagnol se présentait sur le circuit avec un pouce douloureux, coupé lors d'un incident peu commun, alors qu'il sortait de sa douche ?

Dans tous les cas, Martín lui-même semblait content de sa situation, à l'arrivée du Sprint, plusieurs secondes derrière le vainqueur Bagnaia. Tout d'abord dépassé par l'Italien au premier virage, l'Espagnol a livré une rude bataille pour reprendre les commandes de la course au troisième virage, avant de voir de nouveau Bagnaia le dépasser, cette fois définitivement, au deuxième tour. Un dépassement facilité pour le pilote Ducati factory par un passage hors piste de Martín dans le virage 2, qui lui coûtait non seulement la tête de la course, mais déclenchait une pénalité de long-lap pour ne pas avoir cédé une seconde pleine lors de sa remise en piste.

Troisième derrière Márquez, Martín s'apprêtait donc à aborder le Grand Prix de dimanche avec un retard de deux points au championnat sur Bagnaia, après avoir pris le départ du Sprint avec une avance de trois unités. Mais la chute du pilote Gresini devant lui, dans le neuvième tour, fera figure de cadeau parfait, et finalement, de consolation : les rivaux pour le titre aborderont le GP à égalité parfaite.

"Juste ou pas juste, à la fin c'est comme ça", a-t-il commenté au micro de DAZN. "Aujourd'hui, ça a été une journée avec des complications. J'ai donné le meilleur de moi-même dans cette situation. À la fin, j'ai été un peu profond parce que je n'avais pas non plus beaucoup d'espace avec Pecco, et je l'ai même laissé passer. Je n'ai pas fait le 'raccourci' [sortir à l'extérieur] rapidement, j'ai juste perdu la position au profit de Pecco. Malgré cela, il y a eu une pénalité pour un long lap. Si j'avais su, je serais resté premier et j'aurais attendu la pénalité. Mais c'est ainsi que les choses se sont passées."

"Je pense que j'ai sauvé la course, être deuxième avec ces complications était une bonne chose. Le long lap était très proche de la limite. À un moment, j'ai pensé que j'allais sortir et que j'allais même en prendre un autre. Mais j'ai pu le sauver. Une deuxième place de plus, qui aurait pu être une troisième place. Mais je pense que j'ai le potentiel pour me battre avec Pecco demain."

Le duel avec Bagnaia sera bel et bien remis sur la table dimanche, à 14h00.