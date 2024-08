Dovizioso reprend du service pour Yamaha à Misano !

Cal Crutchlow n'est pas en mesure d'assurer son rôle de pilote d'essais pour Yamaha en ce moment. Opéré de la main en début d'année, l'Anglais souffre de complications, qui l'ont notamment obligé à renoncer à ses participations en wild-card à deux courses, au Mugello puis sur ses terres à Silverstone, où Remy Gardner l'a remplacé.

Yamaha a prévu un test important à Misano cette semaine, auquel prendront part Fabio Quartararo et Álex Rins. Le constructeur a annoncé un renfort de choix à leurs côtés, Andrea Dovizioso. Ce dernier a arrêté la compétition sur circuit en cours de saison il y a deux ans, après un retour difficile chez RNF, alors équipe satellite de Yamaha.

Depuis, Dovizioso s'est surtout consacré au motocross, avec notamment une sérieuse blessure en début d'année. Désormais totalement rétabli, il a pu participer à un premier test sur la Yamaha il y a quelques semaines sur le circuit du Mugello et sera donc en piste cette semaine à Misano.

"Je suis désolé que Cal n'aille toujours pas bien et j'espère qu'il va vite récupérer", déclare Dovizioso. "Cela étant dit, je je suis heureux et ravi d'avoir la chance de retrouver une MotoGP, et je tiens à remercier Yamaha pour cette opportunité. J'espère pouvoir attribuer ma contribution au développement de la moto."

Maio Meregalli pense que l'expérience du triple vice-champion du MotoGP sera très utile cette semaine. "Tout d'abord, je tiens à commencer en disant que nous souhaitons tous à Cal une convalescence rapide et que nous espérons le revoir en piste avec notre équipe d'essais rapidement", souligne le directeur de l'équipe. "Toutefois, nous ne pouvons pas rester inactifs dans l'attente. Nous sommes donc ravis de confirmer qu'Andrea a accepté de remplacer Cal et de prendre son rôle."

"Andrea et Yamaha sont proches depuis de nombreuses années. Dovi est un pilote très compétent et précis qui a également une compréhension claire de l'aspect technique du MotoGP. En plus de son expérience en MotoGP, il est également familier avec une projet Yamaha MotoGP, donc nous sommes vraiment impatients de poursuivre notre partenariat avec lui. Nous pensons qu'il nous aidera à récolter des données utiles et à nous donner de bonnes informations."