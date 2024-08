Quartararo : "Le résultat est désastreux"

Fabio Quartararo n'y est pas allé par quatre chemins pour qualifier son Grand Prix d'Autriche, dimanche après-midi. À peine descendu de la Yamaha qu'il avait qualifiée à la quinzième place sur la grille puis amenée en douzième position du Sprint, samedi, le Français peinait à trouver du positif à une course qu'il qualifie comme étant "la pire de la saison".

Arrivé lointain 18e avec un gouffre de retard se chiffrant à 43 secondes sur le vainqueur Pecco Bagnaia, signifiant ainsi une perte d'une seconde et demie au tour en moyenne, Fabio Quartararo dressait un rapide bilan pour le moins tranché au micro de Canal +.

"Clairement un des pires week-ends de la saison, clairement... On essaie d'améliorer mais c'est de pire en pire, malheureusement. On n'arrive pas à trouver le chemin pour s'améliorer. J'ai essayé de pousser vraiment énormément dans les premiers tours comme les autres le font, mais malheureusement, on se fait vraiment dépasser. Ensuite, des problèmes de pression, et voilà, on voit que le résultat est désastreux."

Suite à ce rapide constat pour la télévision française, Fabio Quartararo ne s'est pas présenté devant la presse pour son habituelle session de débriefing, filant vers l'aéroport pour se rendre sur un test privé programmé sur le tracé italien de Misano.

Au championnat, Fabio Quartararo stagne en quatorzième position, avec 49 points accumulés seulement depuis le début de l'année. Le week-end autrichien est le troisième de la saison lors duquel le pilote d'usine Yamaha n'a pas inscrit le moindre point, ni en Sprint ni en course longue. Il voit Jack Miller, crédité de 5 points samedi, revenir à deux unités, et Miguel Oliveira, qui a inscrit 4 unités ce week-end, s'éloigner d'autant devant.