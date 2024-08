Course - Bagnaia en numéro 1, le quatuor du championnat dans l'ordre

Un nouveau grand duel est attendu entre les deux rivaux pour le titre que sont Pecco Bagnaia, vainqueur du Sprint de samedi, et Jorge Martín, deuxième du Sprint et auteur de la pole position, tous deux à égalité de points au championnat avec 250 unités chacun. Marc Márquez, qui part de la première ligne, et Enea Bastianini, troisième au général mais septième sur la grille, sont eux attendus comme potentiels trouble-fêtes de cette course de 28 tours débutant sous un ciel bleu et par 33°C.

Au départ, le scénario d'hier ne se répète pas : Martín conserve les commandes au premier virage, tandis que Márquez, qui entre en contact avec le flanc de Morbidelli, manque complètement son premier freinage et dégringole en treizième position après avoir quitté la piste ! Troisième, Bastianini devance les KTM de Miller et Binder, eux-mêmes devant les Aprilia factory d'Aleix Espargaró et Maverick Viñales.

Le duel Bagnaia/ Martín est lancé !

Bagnaia s'empare des commandes du GP d'Autriche au premier freinage du deuxième tour : l'Italien n'a pas l'intention de rester à faire monter la pression de son pneu avant derrière Martín, qui tente de repasser dans le virage 9, sans succès. Le trio de tête, bouclé par Bastianini, se tient en une seconde, devant les KTM.

Contraint à une course de remontée, Márquez pointe 11e au début du quatrième passage et réintègre le top 10 en dépassant Pol Espargaró dans ce même tour.

Le rythme aux commandes est solide : Bagnaia tourne en 1'29''7 : seules les deux Ducati qui le poursuivent peuvent tenir cette cadence, tandis que les KTM continuent à perde du terrain par grosses poignées de dixièmes.

Márquez poursuit sa remontée

Alors que s'achève le premier quart de course, Bagnaia et Martín se tiennent en seulement trois dixièmes, tandis que Bastianini perd du terrain. Le rythme continue à tomber, en 1'29''5.

Derrière, Márquez s'est débarrassé de son frère puis de Viñales et se présente en huitième position. La quatrième place de Binder, qui emmène un groupe de cinq pilotes, est encore tout à fait envisageable pour l'Espagnol. Márquez dépasse l'Aprilia d'Espargaró, puis se heurte littéralement au niveau du coude à la KTM de Miller en l'espace de deux boucles ! C'est sous la pression de l'Espagnol, au 11e tour, que l'Australien devient le premier pilote à chuter de la course. Márquez passe 6e.

Bagnaia se détache à la mi-course

Bagnaia et Martín évoluent sur une autre planète : toujours engagés dans leur duel à l'avantage de l'Italien (1"3), ils ont oublié Bastianini, distancé à 4 secondes du leader au cap de la mi-course. Le pilote Ducati factory dispose lui-même d'une immense avance de 7 secondes sur Binder et Bezzecchi, qui précèdent Márquez et luttent tous trois pour la quatrième place tandis que le ciel s'assombrit notablement de nuages gris.

Les chronos aux commandes se tassent alors que les pilotes doivent penser à leur consommation de carburant et à la gestion des pneus : pour la première fois, Bagnaia passe au-dessus des 1'30 au tour. Pourtant, son avance sur Martín continue à augmenter irrémédiablement, passant à 1"7. On entre désormais en terrain inconnu, la course sprint ayant duré 14 tours la veille.

Márquez se débarrasse de Bezzecchi au 17e des 28 tours pour le gain de la cinquième place, puis de Binder dans le tour suivant. Le moins que l'on puisse dire est que l'Espagnol a bien rattrapé sa coûteuse erreur du premier virage.

Dix derniers tours sereins pour Bagnaia

Bagnaia apparaît en plein contrôle de la situation devant alors que débute le dernier tiers de course avec près de deux secondes de marge. Martín a de quoi être tenté de demeurer dans cette position sans prendre de risques, installé qu'il est quatre secondes devant Bastianini, lui-même huit secondes devant Márquez.

La fin de course ne sera que contrôle de toutes parts, Márquez évitant cette fois l'écueil d'une chute coûteuse en points. L'ordre à l'arrivée est celui du championnat aux quatre premières positions. Bagnaia quitte l'Autriche en position de leader au classement général, cinq points devant Martín, et désormais 61 points devant Bastianini et 83 points devant Márquez.

Grand Prix des plus pénibles pour les Français Fabio Quartararo, laborieux 18e à l'arrivée avec 43 secondes de retard, et Johann Zarco, 21e à 54 secondes.

Grand Prix d'Autriche MotoGP 2024 - Résultats