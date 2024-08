Valentino Rossi estime que Bagnaia "n'a pas de point faible"

N'ayant pas d'engagements liés à son programme de course GT avec BMW, le septuple champion Valentino Rossi, propriétaire de l'équipe VR46, assiste ce week-end au Grand Prix d'Autriche, à Spielberg, où le team a annoncé officiellement la venue de Franco Morbidelli en 2025. L'Italien a par ailleurs déjà passé beaucoup de temps sur le circuit.

Rossi suit de près les performances de Bagnaia et de Martín, qui ont une fois de plus prouvé qu'ils étaient d'une classe à part en ce début de week-end. Les deux pilotes se sont qualifiés avec une demi-seconde d'avance et ont pris les premières places lors du Sprint de samedi, faisant d'eux les principaux candidats à la victoire ce dimanche, alors qu'ils se trouvent à égalité de points avec 250 unités.

Rossi connaît très bien Bagnaia pour l'avoir côtoyé chez VR46 en Moto2 et l'avoir soutenu dans sa carrière en MotoGP depuis, tandis que Martín est également entré dans son champ de vision après son impressionnante campagne pour le titre en 2023.

Rossi reconnaît le gros niveau de Martín

Le pilote de 45 ans a fait l'éloge de Martín pour avoir élevé son niveau de jeu et amélioré sa technique dans tous les domaines, mais il pense que battre Bagnaia sera difficile car ce dernier "n'a pas de point faible" selon lui.

"Martín est là, il réussit toujours à avoir un petit peu plus, il est très calme, il pilote bien et il est incroyablement rapide", a-t-il déclaré à la chaîne italienne Sky Sports. "Il s'est beaucoup amélioré dans tous les domaines, mais pour l'instant, Bagnaia n'a pas de point faible."

"Il a la vitesse sur un tour, il est tout le temps là au départ et c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que des champions comme [Max] Verstappen font [en Formule 1]. Toujours bien démarrer n'est pas facile, de temps en temps il vous arrive de faire une erreur, mais il est toujours là. Ensuite, il est incroyablement rapide."

"Ces derniers temps, sous la pression, il donne le meilleur de lui-même. Pour moi, c'est la force de Bagnaia : il est agressif, mais il n'est pas sale. Il est propre, mais il n'est pas doux. C'est le bon mélange de méchanceté, d'agressivité. Il pilote la Ducati avec du survirage au freinage, mais aussi avec le kilométrage [des pneus] et en ne faisant pas d'erreurs. Maintenant, il est difficile de le battre."

La bataille pour le titre a basculé entre les deux pilotes Ducati à plusieurs reprises au cours de la première moitié de la saison, Martín ayant accumulé une large avance après Le Mans, que Bagnaia s'est trouvé en capacité de combler avec quatre victoires successives en Grand Prix.

Martín était en retrait avant la pause estivale de juillet, mais il a fait preuve d'une grande détermination lors de la dernière manche en Grande-Bretagne pour reprendre le contrôle du championnat. La victoire de Bagnaia au sprint en Autriche a permis aux deux pilotes de se retrouver à égalité en tête du championnat.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

"Une belle bagarre"

Rossi pense qu'il est très probable que la lutte entre Bagnaia et Martín se termine à Valencia en novembre.

"Après tant de courses, ils sont toujours à égalité de points, il y a donc de fortes chances qu'ils aillent jusqu'au bout", a-t-il déclaré. "Ensuite, cela dépend beaucoup de la dynamique. Nous venons d'un moment où Bagnaia a récupéré beaucoup de points, il avait déjà 44 points de retard. Il a repris le dessus et maintenant il est là. En tout cas, ce sera une belle bagarre, parce que Martín est un pilote très rapide, il commet peu d'erreurs, il prend de bons départs et ce sont des choses importantes dans le MotoGP d'aujourd'hui, donc ce sera une belle bagarre jusqu'à la fin."

"Avant la pause, Pecco était en meilleure position, parce qu'il l'avait rattrapé et l'avait également dépassé", observe Rossi. "Mais Martín, malgré le fait qu'il ne sera plus chez Ducati l'année prochaine et qu'il devra changer d'équipe, était tout de suite là à son retour de vacances et a réussi à revenir devant. En ce moment, c'est un match nul. Même de l'extérieur, les deux sont toujours ceux qui vont un peu plus loin, vous pouvez également voir qu'ils ont quelques dixièmes dans les points les plus importants de la piste."