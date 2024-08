Bezzecchi a pu remonter malgré une gestion des pneus "difficile"

Marc Márquez n'est pas le seul à avoir assuré le spectacle au Red Bull Ring. Parti neuvième, Marco Bezzecchi a été doublé par Brad Binder au départ mais a profité du contact entre l'Espagnol et Franco Morbidelli. Il s'est ensuite débarrassé des pilotes Aprilia et de Jack Miller et comptait faire de même sur Binder, mais a finalement vu Márquez fondre sur lui et le doubler. Il n'a pas pu suivre le #93 et a conservé la sixième place jusqu'à l'arrivée.

"Je suis satisfait de voir le résultat, d'où on vient", a commenté le pilote VR46. "J'ai plutôt bien géré la course. Le seul problème que j'ai eu a été la température du pneu avant. Quand j'ai doublé les Aprilia et Miller, je suis resté à une bonne distance de Brad et j'ai essayé de gérer un peu l'arrière et l'avant, mais je me sentais bien."

"Quand j'ai vu que Marc arrivait très vite, j'ai essayé de revenir sur Brad et de tenter un dépassement. Je suis revenu sur lui mais dès que je me suis rapproché, j'ai commencé à perdre l'avant, souvent. Je suis sorti large deux fois en deux tours et je savais qu'à partir de là, j'aurais du mal jusqu'à la fin."

La menace Márquez a poussé Bezzecchi a revoir sa stratégie de course, ce qui a accéléré la dégradation de ses gommes : "Quand Marc m'a doublé, je voulais le suivre mais il était trop rapide et j'avais encore du mal avec l'avant. Et quand on a du mal avec l'avant, on freine moins bien, on entre moins vite dans le virage et on accélère plus tôt... donc j'ai aussi détruit l'arrière ! [rires] Les sept derniers tours étaient vraiment difficiles mais sincèrement, je suis content."

"Mon plan était d'essayer de doubler Brad mais quand j'ai réalisé que Marc arrivait vite, j'ai essayé de revenir sur lui mais dans ma tête, le plan était d'attendre un peu, de rester là et de voir s'il avait une dégradation mais je faisais aussi plus de gestion", a précisé Bezzecchi. "Mais quand Marc a été à mon contact, je me suis dit que c'était sûr qu'il était plus rapide et qu'il allait me doubler. Donc je voulais aussi doubler Brad pour garder ma cinquième place, mais au final j'ai perdu la lutte."

"On a trouvé quelque chose mais ça ne suffit pas"

Bezzecchi a surtout des difficultés en entrée de courbe et dans la gestion des gommes cette saison, et la physionomie de sa course ne lui a pas facilité la tâche : "Disons qu'après trois ou quatre tours, quand le pneu a la première petite usure, dans cette partie je me sens très bien."

Marco Bezzecchi n'a pas pu rester au contact de Marc Márquez et Brad Binder Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"En fait, j'ai fait mon meilleur tour dans cette phase de la course et après, j'étais assez constant, dans la fenêtre basse des 1'30. Quand le pneu a continué à se dégrader, et qu'il y a eu des soucis de température à l'avant, j'ai commencé à avoir du mal en entrée de courbe. On a trouvé quelque chose mais ça ne suffit pas."

"La pression était bonne, c'était juste la température", a souligné Bezzecchi. "Ça a dépassé les 114-115°C et j'avais une sensation de flottement. Quand j'entrais, l'avant [bougeait]. Dans la dernière partie de la piste en particulier, donc les [virages] 6, 7, 10, quand on tourne sur les freins – ce n'est pas stop and go comme les virages 1, 3 et la chicane – j'ai commencé à être un peu plus lent."

Le dépassement de Márquez à la chicane a obligé Bezzecchi à relever sa moto, mais il s'attendait à cette attaque : "C'est un endroit délicat pour doubler. Il m'a doublé vraiment à la fin du freinage, c'est pour ça que j'ai un peu relevé mais je savais qu'il était rapide donc je m'y attendais. Cela faisait trois ou quatre tours que j'essayais de me protéger."

Déjà des places gagnées lors du sprint

La veille, Marco Bezzecchi avait réalisé une remontée aussi efficace lors du sprint, pourtant mal embarqué. Au départ, il n'a "pas pris une décision parfaite" et s'est retrouvé enfermé au premier virage puis gêné à la chicane. ll n'était plus que 13e à la fin du premier tour.

"Je me suis bien élancé mais Brad, comme toujours avec la KTM qui part trois fois mieux, a coupé ma trajectoire", expliqué Bezzecchi samedi. "J'ai dû ralentir un peu en ligne droite puis j'étais trop à l'intérieur. Tout le monde est passé sur le vert donc j'étais 11e. À la chicane, Álex [Márquez] est tombé, donc pour éviter la moto j'ai dû laisser passer [Fabio] Quartararo et [Pedro] Acosta."

Marco Bezzecchi Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

S'étant retrouvé dans la situation inverse l'an passé, Bezzecchi n'a pas voulu incriminer ses adversaires : "Je ne veux pas critiquer qui que ce soit, ça peut arriver à tout le monde."

Bezzecchi a ensuite réalisé plusieurs dépassements pour prendre les deux points de la huitième place, en tirant profit du pneu medium à l'arrière, alors que la plupart de ses rivaux avaient préféré le tendre pour cette épreuve deux fois plus courte que la course principale.

"À part [le départ], je ne peux pas me plaindre. Le medium a plutôt bien fonctionné à l'arrière. C'était évidemment difficile au début, face à ceux qui avaient le tendre, mais du septième tour jusqu'à l'arrivée, ça fonctionnait bien."