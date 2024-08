Viñales demande plus de puissance de freinage sur l'avant

Aprilia avait peu d'espoirs en arrivant au Red Bull Ring, circuit peu favorable aux caractéristiques de sa moto. La marque a finalement décroché une médaille en course sprint, grâce à Aleix Espargaró. Si ce dernier a souffert en course, Maverick Viñales a pris une septième place honorable.

L'Espagnol a perdu des places en début d'épreuve, glissant de la sixième jusqu'à la neuvième position dans les premiers tours, avant de profiter de la chute de Jack Miller puis d'un dépassement sur son coéquipier. Au lendemain d'un sprint conclu à une lointaine 11e place, il était plutôt satisfait de sa course.

"On n'a pas touché la moto", a précisé Viñales. "Un départ plus propre, c'est certain, et après j'étais dans une situation propre et j'ai pu beaucoup mieux contrôler le pneu. C'est sûr que le pneu medium arrière fonctionne un peu mieux sur la moto, ça pousse un peu moins vers l'avant et ça aide un peu. Après, j'ai beaucoup contrôlé les pneus. Ça m'a aidé à être plus rapide dans la deuxième partie de la course. Sincèrement, c'était dur avec l'avant mais mieux que prévu, je m'attendais à bien pire."

Les freins sont très sollicités à Spielberg et Viñales a senti que c'était ce qui posait le plus problème à l'Aprilia. Il juge des progrès nécessaires dans cette phase et en fait même une priorité, devant l'exploitation du nouveau pneu arrière.

"Je pense que dans l'ensemble, surtout sur ce genre de piste et encore plus ici, où les freins font tout, on a un peu de mal, surtout pour ralentir la moto. Cela complique la course. Mais je pense que c'est un bon résultat, sincèrement. Une septième place, quelques points."

"Pour améliorer la moto, il y a quelques domaines où nous étions très forts et nous savons que nous devons améliorer le freinage, en particulier dans les freinages en ligne. On doit gagner en puissance de freinage."

Maverick Viñales Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je pense que ça dépend de la façon de charger le pneu avant", a précisé Viñales. "On ne le charge probablement pas correctement. On voit que les Ducati sont toujours assez légères sur l'arrière, donc ils peuvent faire facilement faire un stoppie au freinage. Il semble qu'avec notre moto, quand on freine, l'appui nous pousse vers le sol, sans transfert [vers l'avant]. On essaie de comprendre si c'est le problème, mais ça prend du temps mais ce n'est pas facile."

"[Pendant le warm-up], j'ai essayé de transférer la moto vers l'avant et de décharger l'arrière mais c'était impossible, même si je poussais beaucoup. On doit voir comment charger le pneu avant parce que je pense que c'est la clé pour revenir à l'avant."

Ce manque de performance au freinage complique les dépassements, surtout face aux motos qui ont une bonne vitesse de pointe : "Si je suis derrière une Yamaha ou une Aprilia, c'est normal pour un dépassement. On prépare, on dépasse. Si on est derrière une Ducati ou une KTM, c'est très compliqué parce qu'ils ont une très bonne vitesse de pointe et c'est très dur de doubler quand on a trois longueurs de moto de retard. Je pense que c'est la vitesse de pointe qui fait la différence."