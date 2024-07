Johann Zarco vainqueur des 8H de Suzuka malgré une pénalité !

Johann Zarco a parfaitement réussi ses débuts en Endurance ! Au cœur d'une saison très difficile sur la Honda de l'équipe LCR en MotoGP, le Français a profité de son association avec le constructeur japonais pour disputer les 8 Heures de Suzuka, épreuve phare du calendrier de l'EWC, et y signer un succès de prestige. Zarco était aligné par l'équipe Honda officielle sur la #30 aux côtés de Takumi Takahashi, qui devient le recordman de victoires dans l'épreuve, et Teppei Nagoe.

La BMW #37 a mené après le départ mais elle a vite glissé dans la hiérarchie. La Yamaha #1 a pris la tête à la fin du premier tour et quelques boucles plus tard, Ryo Mizuno a placé la Ducati #2 à la première place, pour les débuts de la firme italienne dans l'épreuve. Niccolo Canepa a repositionné la Yamaha en tête et au 11e tour, il a été dépassé par Takahashi, aligné sur la Honda #30.

Au fil des relais, la Honda a ensuite graduellement creusé l'écart sur la Yamaha, qui s'est stabilisé à une quarantaine de secondes après trois heures de course. La Ducati a quant à elle perdu du temps dans les ravitaillements.

La Honda de tête a contrôlé l'essentiel de l'épreuve et elle avait une cinquantaine de secondes d'avance avant son dernier arrêt... qui a failli lui coûter très cher. Un mécanicien a abaissé la béquille trop tôt et l'équipe a donc été sanctionnée de 40 secondes (ce que prévoit le règlement en cas de stop and go de 10 secondes appliqué après l'arrivée), permettant à la Honda de conserver la première place, pour 7"860. La Yamaha 1 et la Suzuki #12 ont complété le podium provisoire, devant la Ducati #2.

Johann Zarco, Takumi Takahashi et Teppei Nagoe Photo de: Motorsport.com Japan

Ce succès fait de Zarco le premier Français à s'imposer dans l'épreuve depuis Dominique Sarron et Alex Vieira en 1989. Il rejoint d'autres pilotes vainqueurs des 8 Heures de Suzuka tout en roulant en MotoGP, à l'image de Pol Espargaró, dernier à l'avoir fait en 2016, et surtout Valentino Rossi, qui s'était imposé en 2001 avec Colin Edwards. Le dernier pilote de la catégorie reine à avoir participé à cette course était Takaaki Nakagami en 2018, avec une deuxième place à la clé.

La présence des pilotes MotoGP pourrait s'étendre l'an prochain puisque Paolo Ciabatti, qui ne gère plus le programme de la marque dans l'élite mais conserve la main sur les catégories, a fait part de sa volonté de faire venir des pilotes officiels à Suzuka à l'avenir.

Cette année, la course s'est déroulée dans une chaleur étouffante, sous 35°C, et la région a d'ailleurs été placée en alerte canicule. L'équipe Kawasaki Webike Trickstar a particulièrement souffert ce dimanche puisque l'un de ses pilotes Grégory Leblanc, s'est cassé le fémur avec une chute lors du warm-up, et que l'un des deux autres, Román Ramos, a fait un malaise après un relais en raison de la chaleur. Christian Gamarino a pendant un temps été le seul apte à rouler.