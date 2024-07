Johann Zarco a perdu ses illusions du début d'année

Johann Zarco savait qu'il s'embarquait dans un véritable défi en abandonnant volontairement la meilleure machine du plateau, la Ducati, pour une Honda en difficulté cette année. Séduit par un contrat de deux saisons fermes, avec une troisième saison en option, quand Ducati ne lui proposait qu'un an en MotoGP avant un passage en WorldSBK, le Français faisait du top 10 son objectif avec l'espoir de se rapprocher ensuite de meilleures places.

Zarco a finalement dû renoncer à cette première ambition : après les neuf premiers rendez-vous de l'année, il n'a jamais fait mieux que 11e en course sprint, en Espagne, et 12e le dimanche, au Qatar et en France. Les résultats sont même plutôt sur une pente déclinante et l'intéressé sait qu'il ne pourra rien espérer sans évolution notable sur sa moto, n'ayant pas vu le moindre progrès depuis le début de la saison.

"On sait qu'il y aura un peu de changements en septembre", a déclaré Zarco, contraint de faire le dos rond en attendant l'arrivée de ces nouveautés. "Ils essaient des choses : moteur, châssis, je pense que sur l'aéro ça bosse encore... Ils essaient, de toute façon c'est tout un package."

"C'est curieux comme le potentiel que je pouvais imaginer en début d'année a trop vite atteint une limite. Quand je vois les autres, je vois qu'on ne peut pas faire les mêmes choses. On ne tourne pas pareil, la moto n'accroche pas au même endroit, et c'est difficile parce qu'on n'a pas encore la voie. On peut faire un peu mieux mais il y a toujours une seconde de retard."

Dès ses premiers essais sur la Honda, Zarco affichait une certaine sérénité, avec des sensations qu'il jugeait même meilleures que sur la Ducati, mais la réalité du chronomètre a rapidement douché ses espoirs, reportés d'au moins plusieurs mois. "Je pensais vraiment [qu'il y avait] un meilleur potentiel en début d'année, il y avait un feeling, une sorte de moto qui s'accompagne plutôt bien", a-t-il confié à Canal+.

"Mais là, quand on cherche à aller beaucoup plus vite – parce que les autres ont énormément évolué – on atteint une limite sur la moto qui n'est pas bonne et qui nous met en difficulté. Donc voilà, je n'ai plus qu'à – enfin, 'plus qu'à'… - espérer avoir des évolutions sur la fin de l'année pour, disons, mettre du baume au cœur et lancer l'année 2025 au mieux."

La situation actuelle n'est pas difficile à vivre que pour les pilotes. Lucio Cecchinello, patron de LCR, veut croire aux progrès de Honda mais doit faire face à des saisons de plus en plus difficiles, ce qui complique notamment les discussions avec les partenaires financiers de son équipe. "Il est super professionnel, Lucio", a souligné Zarco. "Il espère, comme moi, que nous pourrons obtenir quelque chose de meilleur."

"Il veut faire confiance à Honda, car ils l’ont toujours fait. Il sait ce que les Japonais sont capables de faire quand ils mettent le doigt sur les bonnes choses. Mais parfois, à l’écoute de nos commentaires, vous pouvez voir dans ses yeux qu’il est triste pour nous. Il est très pro et n’arrête pas de pousser et c’est un bon exemple pour nous, les pilotes. Mais ce n’est pas marrant pour lui en ce moment, aussi pour motiver les sponsors à faire confiance au projet."

Une moto qui "décroche" en courbe

Concernant le cœur des problèmes auxquels Honda est confronté, Johann Zarco perçoit surtout un manque d'adhérence sur l'angle, et une sensation de glisse qui empêche d'attaquer comme il se doit. "En fait, les commentaires sont plus clairs quand je monte sur la moto et que ça fait un petit moment que je ne suis pas monté dessus", a estimé le pilote LCR. "Après, quand on roule, on s'habitue presque aux problèmes et du coup on essaie de donner d'autres commentaires pour peut-être donner d'autres directions."

"Mais des fois, il faut revenir à des choses très claires et on a un effet – quand on essaie de se caler et de trouver de l'adhérence –, eh bien en fait moto, elle dérape. On sent les Ducati surtout – parce qu'en plus je l'ai connue – mais on voit aussi d'autres motos : quand ils cherchent à pencher, on dirait qu'ils rentrent dans un rail et nous le rail, il n'existe pas. Au moment où on le cherche, ce rail, hop la moto décroche. Et en fait, ça multiplié par 15 virages, ça fait des secondes à la fin."

"Mais voilà, le commentaire c'est une sorte de manque d'adhérence à certains endroits et du coup une moto qui est difficile parce que, comme ça n'accroche pas, en fait le virage devient de plus en plus difficile."

Zarco souligne que "les commentaires se rejoignent beaucoup" entre les quatre pilotes Honda même s'ils n'ont pas toujours eu des motos identiques ces derniers mois, en se répartissant différentes expérimentations : "On profite des quatre motos 'officielles', on va dire, pour essayer des choses différentes : on n'a pas les mêmes moteurs, il y en a qui essaient des châssis, pour explorer des voies différentes et ensuite essayer de tout réunir et de faire une bonne moto."

"Ce qui est difficile, c'est que le commentaire est très similaire depuis le début de l'année, mais si on analyse, on voit qu'il y beaucoup de choses qui changent, mais finalement le cœur de la moto reste le même", a résumé Zarco. "Et c'est ce cœur-là qu'il va falloir changer et pour quand, je ne sais pas."

En attendant ces progrès tant attendus, Johann Zarco s'offre une parenthèse ce week-end en prenant part aux 8 Heures de Suzuka avec l'équipe Honda officielle, ce qui fera de lui l'un des grands favoris pour la victoire.

