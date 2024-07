L'objectif de Honda, selon Marini : retrouver le podium avant Yamaha

Les difficultés rencontrées par Luca Marini sont évidentes aux yeux de tous, à en juger par le chemin de croix qu'il lui a fallu pour finalement marquer un premier point lors du dernier Grand Prix ayant précédé la pause estivale. Pour autant, l'ancien pilote du team VR46, monté sur le podium l'an dernier avec la Ducati, affiche un esprit volontaire, se voulant un meneur dans le travail avec la conviction que cela finira par porter ses fruits.

"Je pense qu'actuellement notre objectif [est] d'essayer de se battre contre Yamaha et de voir qui retourne sur le podium en premier", a-t-il déclaré lors du GP d'Allemagne, bien conscient que battre l'autre marque japonaise est la première étape qu'il faudra franchir pour espérer remonter dans la hiérarchie. "Ils travaillent beaucoup, on en parle beaucoup dans les médias, mais Honda fait du très bon travail, on réalise de très bonnes avancées pour l'avenir et je suis très content de faire partie de ce projet."

Pour le moment, malgré le nouveau système de concessions mis en place, la hiérarchie entre les différents constructeurs reste inchangée, Yamaha et Honda figurant dans le dernier groupe sur la base du barème de ce point de règlement. Yamaha a pourtant l'avantage, avec Fabio Quartararo 15e du championnat. Le Français est monté à la septième place en course principale et à la cinquième en sprint. Honda n'a de son côté pas fait mieux que huitième au sprint, avec Joan Mir, et n'a jamais fini plus haut que la 12e place le dimanche.

La fin de l'été devrait apporter de premières réponses dans cette confrontation qui a pris forme, avec des mises à jour attendues des deux côtés. Chez Honda, Marini espère que la machine va se relancer alors que les derniers Grands Prix ont été marqués par une stabilisation du package, resté "exactement le même" entre Assen et le Sachsenring. "On attend la prochaine pause pour apporter des mises à jour, peut-être en Autriche ou lors des tests suivants", a-t-il expliqué. "Pour le moment, on est en train de produire les pièces dont on aura besoin."



"Je pense que notre objectif va être Misano ou le test qui y fera suite, pour avoir un package plus compétitif. Après, il est difficile de dire à quel point il le sera", a souligné le pilote Italien, qui espère "déjà un petit pas en avant" alors que le retard de Honda reste conséquent.

Un niveau inférieur aux attentes pour commencer

"On fait du très bon travail dans cette première partie de la saison. Je ne m'attendais pas à être autant en difficulté au début de l'année", a admis Marini, arrivé cette saison avec un contrat de deux ans en poche, "mais la réaction de Honda a été bonne. Maintenant, tous les efforts que l'on investit dans le projet donnent, non pas de bons résultats mais des résultats. On verra après la pause estivale si on reçoit plus de mises à jour pour se rapprocher encore plus de Yamaha dans un premier temps, puis des autres constructeurs."

Marini voit aussi une dynamique nouvelle se mettre en place : "Je pense que Honda a commencé à changer depuis le début de la saison. Les choses avancent et s'améliorent. Même si les résultats sont toujours les mêmes, on sent l'atmosphère dans le stand, tout le monde pousse fort pour essayer de revenir et qu'on soit dans une situation différente, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça pendant de nombreuses années, ne serait-ce que pour la fin de cette saison. On veut être plus haut placés parce qu'on ne peut pas continuer avec cette performance."

Luca Marini a marqué son premier point avec Honda au GP d'Allemagne. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

S'il est un peu plus performant qu'à l'entame du championnat, Marini reste modéré quant au regard qu'il porte sur ces avancées : "Je ne pense pas que ce soit un énorme progrès, c'est juste que la moto est maintenant plus proche de ce que je veux piloter. Et d'un autre côté, je me suis moi-même beaucoup adapté à la Honda, en essayant de ne pas exagérer les freinages parce que quand on freine très fort, comme avec la Ducati, l'équilibre de la moto en milieu de virage n'est pas bon et elle ne tourne pas. Je me force donc à ne pas exagérer au freinage, mais on améliore aussi la moto dans l'ensemble pour que les sensations soient meilleures."

"À mon avis, on doit surtout se concentrer sur le fait de mieux faire tourner la moto. Je pense que c'est en entrée de virage et avec la manière dont la moto tourne que l'on perd le plus de temps par rapport aux autres constructeurs. Ducati, en particulier, est un cran au-dessus de tout le monde, mais Aprilia aussi, ainsi que KTM même s'ils donnent l'impression d'être un peu plus en difficulté actuellement. C'est ça qui nous manque le plus. Le grip arrière est aussi sûrement un de nos points faibles mais en analysant toutes les données et en les comparant aux autres pilotes et constructeurs, je pense qu'il y a beaucoup plus de temps en entrée dans les virages qu'en sortie."

"Pour le moment, le résultat est celui-là, on va voir si on peut encore progresser. Je pense qu'au niveau des réglages, si on peut trouver plus de turning, ce sera super pour les prochaines courses mais il faut aussi qu'on travaille sur l'aéro en particulier et sur le grip arrière", a ajouté Luca Marini, avec une certitude : "On doit continuer à travailler bien, la tête dans le guidon."