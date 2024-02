Sur la Honda, Zarco a de "meilleures sensations" qu'il y a un an

Le choix de Johann Zarco a interrogé l'an passé, quand il a décidé de quitter le giron Ducati, qui lui proposait un contrat d'un an, pour s'engager deux ans avec LCR pour piloter des Honda, alors que l'écart de performance était très important. La moto japonaise paraît certes toujours distancée par la Ducati mais les nouveautés apportées semblent efficaces et, surtout, Zarco se sent plus à l'aise sur sa nouvelle machine que sur l'ancienne.

"Les réponses viennent assez bien, c'est très positif", souligne le Français. Le seul principal manque reste la performance sur un tour puisqu'il a signé le 12e temps ce mardi, deux positions et 0"139 derrière Joan Mir : "Je n'ai pas pu faire un très bon time attack, je n'ai pas pu tout assembler donc il m'a manqué quelques dixièmes, mais nous n'avons pas encore le niveau pour faire de petits 1'57".

"Mais on sait que ce n'est peut-être pas encore l'objectif. Peut-être que ce sera une chose que l'on pourra faire demain en assemblant tout mais aujourd'hui, ce n'était pas possible. Je pense que ce que Mir a fait était presque le maximum mais c'est mieux que ce à quoi on pouvait s'attendre, donc c'est très positif. Personnellement, avoir ces meilleures sensations, pour jouer, qu'au même moment l'an dernier, c'est beaucoup mieux pour préparer la saison."

Même si elle est devenue la machine la plus performante du plateau, la Ducati n'a jamais réellement convenu au style de pilotage de Zarco, contrairement à la Honda : "Je peux mener plus facilement la moto en courbe. Si je peux suivre quelqu'un, je peux parfois tenter quelque chose sans manquer totalement le virage. Ce sont les choses sur lesquelles je peux jouer un peu plus. Pour le moment, cela ne m'aide pas à faire un super chrono dans la fenêtre basse des 1'57, contrairement aux autres, mais il semble que je peux mieux voir la situation. C'est sous contrôle et c'est bien de l'avoir."

Zarco commence à "jouer" avec la Honda

Habituellement très prudent en piste, Johann Zarco a même commencé à chercher la limite sur sa nouvelle monture, ce qui a mené à une erreur sans grandes conséquences : "J'ai eu une petite chute au dernier virage, en perdant l'avant au freinage parce que si on fait une petite erreur sur la trajectoire, parfois on peut peut-être pousser l'avant et tomber".

"La Ducati donnait peut-être un peu plus de marge dans ce domaine. Je ne pouvais pas l'utiliser mais je n'étais pas tombé ici. Mais je suis peut-être tombé parce que je jouais, c'est le bon moment pour essayer des choses et comprendre. Je suis content de la façon dont tout se passe."

Si Zarco dresse un bilan si satisfaisant, c'est aussi parce que le modèle 2024 est "très différent" de celui de la saison passée, qu'il avait pu tester à Valence. La moto a encore évolué cette année, avec de nouvelles améliorations à la clé. "On est dans une direction très positive", se réjouit le pilote LCR, qui va pouvoir travailler sur le rythme de qualifications jeudi, pour la dernière journée en piste de la semaine.

"Peut-être que demain on n'aura pas grand-chose à tester mais dans la première heure, on va essayer de prendre deux pneus neufs et faire un petit 1'57. Si ça vient, ce sera bien. Si les autres sont dans de petits 1'56, ce ne sera pas si bon ! Mais on est sur la bonne voie et je suis vraiment confiant avec le plan de Honda pour l'avenir."

Un optimisme qui lui donne l'espoir de jouer rapidement les premiers rôles : "Selon moi, si on vole vraiment sur la moto, qu'on se sent très bien et qu'on en donne plus parce qu'on se sent bien, la moto est déjà performante pour être dans le top 7. Mais le pilote doit être complètement à l'aise".