Johann Zarco finalise son arrivée chez LCR Honda

Johann Zarco disait avoir le choix et le Français semble avoir choisi : il devrait selon toute vraisemblance s'engager avec LCR Honda pour la suite de son aventure en MotoGP, avec une finalisation de l'accord avec l'équipe italienne, qui cherchait un remplaçant à Álex Rins, attendue ce samedi après-midi. Ce devrait donc bientôt être la fin du chapitre Ducati dans sa carrière, lui qui pilote depuis 2020 la Desmosedici et qui a obtenu à son guidon 13 podiums et quatre pole positions.

La situation dans le clan Ducati, et notamment l'avenir de Marco Bezzecchi, a remis en cause la place de Zarco au sein du team Pramac, avec lequel il court depuis 2021. En effet, alors que l'Italien a fait du maintien chez VR46 sa priorité, la marque de Borgo Panigale n'a pas l'intention de modifier la répartition des motos pour la saison prochaine. Cela veut dire que si Bezzecchi veut disposer d'une moto officielle, il n'a d'autre choix que de rejoindre Pramac Racing, puisque le binôme Bagnaia-Bastianini n'est pas supposé être remis en question dans l'équipe d'usine.

Dans ce contexte, et alors qu'une place s'est libérée chez LCR Honda après l'annonce du départ de Rins, la structure satellite de Honda a courtisé celui qui est toujours à la recherche de sa première victoire en MotoGP.

À la veille des premiers tours de roue du Grand Prix d'Autriche et malgré l'incertitude, Zarco s'était montré assez détendu au sujet de son avenir au micro de Canal+, estimant avoir le choix de la route à suivre au-delà de 2023, tout en lançant une phrase qui n'est évidemment pas passée inaperçue : "Honda semble me vouloir plus que Ducati."

Ducati voulait voir Zarco en WorldSBK

S'exprimant pour Motorsport.com ce samedi matin, le directeur sportif de Ducati, Paolo Ciabatti, a reconnu que le point d'achoppement des négociations avec le Français avait été la durée du contrat en MotoGP que proposait le constructeur italien : "Nous avons dit à Zarco que Ducati était intéressé, pour une année, et que nous voulions ensuite le faire passer en WorldSBK."

"Ensuite, avec son désir de rester en MotoGP, il a reçu une offre de deux ans de la part de LCR. Si vous voulez rester en MotoGP à tout prix parce que vous avez 33 ans, et que Ducati ne peut vous offrir qu'une année, je pense que la chose normale à faire est d'aller de l'autre côté", a conclu le dirigeant transalpin.

De son côté, Lucio Cecchinello a confirmé à Motorsport.com qu'il allait rencontrer Zarco ce samedi après-midi au Red Bull Ring pour finaliser l'accord.

Johann Zarco au guidon de la Honda du team LCR en 2019.

Zarco devrait donc retrouver LCR Honda, équipe avec laquelle il a déjà couru en 2019, quelques semaines après la fin abrupte de son partenariat avec KTM, lorsqu'il avait remplacé pour la fin de saison Takaaki Nakagami, alors immobilisé par une opération de l'épaule. Il avait dans la foulée trouvé un point de chute chez Avintia et entamé son aventure avec Ducati.

Le départ du Français libérera une place de choix dans les rangs du constructeur italien, même si les responsables du programme étaient désireux de conserver Zarco un an de plus. Désormais, une moto officielle est bel et bien à attribuer, et il serait naturel qu'elle le soit à Bezzecchi, actuellement troisième du championnat. La stratégie de Ducati avec le #72 est de tenter de le prolonger de deux années afin de se prémunir contre son hypothétique transfert chez Yamaha, au cas où VR46 devait passer à des Yamaha à l'horizon 2025.

Si l'Italien rejoignait la structure dirigée par Paolo Campinoti, sa place chez VR46 aurait toutes les chances de revenir à Franco Morbidelli, dont l'avenir aujourd'hui paraît profondément lié à celui de son collègue de l'Academy. Mais si Bezzecchi devait choisir de rester à sa place actuelle, alors la Ducati officielle de Pramac croulerait sous les candidats, et Morbidelli en ferait lui aussi certainement partie.

Outre celle de VR46, une autre Ducati non-officielle reste sur le marché actuellement, celle qui est pilotée par Fabio Di Giannantonio chez Gresini Racing. Le coéquipier d'Álex Márquez doit cependant être choisi par l'équipe elle-même et non par Ducati, et plusieurs prétendants venus du Moto2 sont cités.

Cette annonce intervient alors que KTM a officialisé samedi matin une union longue durée avec Brad Binder, assuré de rester en poste au moins jusqu'en 2026. Le constructeur autrichien, au cœur d'un imbroglio sur le marché des transferts cet été, a fait savoir qu'il ne ferait aucune autre annonce en marge de son Grand Prix à domicile en dépit du fait qu'Augusto Fernández affirme avoir signé un nouveau contrat.