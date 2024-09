Des évolutions en ordre dispersé chez Honda au GP d'Émilie-Romagne

Toutes les Honda ne seront pas identiques au GP d'Émilie-Romagne. Après le test de Misano organisé entre les deux week-ends de compétition sur le circuit, Joan Mir affichait une certaine lassitude face à l'absence de nouveauté notable sur sa moto, alors que Johann Zarco se montrait encouragé. Le pilote LCR va ainsi conserver l'essentiel des évolutions testées sur sa Honda ce week-end, principalement au niveau du carénage et du châssis, même si les bienfaits dans les performances restent à démontrer.

"Comme vous avez pu le voir de l'extérieur, on a testé un nouveau carénage qui apportait du bon globalement, dans les virages rapides, ce qui aide beaucoup", a souligné Zarco. "On a prévu de l'avoir ce week-end. Cela prend toujours du temps de faire de nombreux carénages pour être sûr de les avoir pour tout le week-end."

"On va encore faire quelques comparatifs, avec différentes températures, différents niveaux d'adhérence en piste, mais nous sommes certains d'avoir besoin de ce nouveau carénage. Ce que l'on a pu tester sur le châssis a aussi été plutôt bon. Ça apporte du mieux mais il n'y a pas encore de progrès dans les chronos, ce qui est un peu dommage parce qu'il est dur de comprendre si c'est vraiment la bonne direction ou pas."

Zarco a cherché à ne pas placer trop d'attentes dans le test de Misano et malgré cette absence de progrès dans les chronos, il a constaté une amélioration dans le comportement de sa moto : "Je n'ai pas entamé le test avec de gros espoirs parce que je ne voulais pas être trop déçu. J'essaie d'être neutre et de travailler sur mes compétences, sur mon pilotage."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ces sensations au virage 11 m'ont donné le sourire sous le casque. C'est presque le virage le plus rapide de la saison, parce qu'il n'y a pas beaucoup de virages que l'on passe en sixième, et j'ai trouvé comment être plus rapide dans ce virage, avec une meilleure stabilité. C'était bien de se dire 'Oh, enfin, ce n'est pas dans ma tête, on peut le faire avec cette moto'."

"C'est de la politique que l'on ne comprend pas parfois."

Si Mir n'a pas pu afficher le même enthousiasme après le test organisé à Misano, c'est en partie parce que malgré son statut de pilote officiel, il ne disposait pas de la totalité des évolutions sur sa Honda. "Je n'ai pas testé ce châssis", a confirmé le Champion du monde 2020. "C'est de la politique que l'on ne comprend pas parfois."

Le châssis révisé restera absent de la moto de Mir au GP d'Émilie-Romagne et faute de test prévu dans les prochaines semaines, en raison d'un calendrier très intense, il s'attend à le découvrir dans des conditions peu optimales. "Je pense que je l'utiliserai pendant un week-end, ce qui est toujours très sympa..." a-t-il déploré, même si sa moto va évoluer ce week-end : "On a certaines choses à évaluer que je n'avais pas pu essayer pendant le test."

"On a aussi testé un package aérodynamique qui a aidé et ce sera probablement positif pour nous à court terme, pour être un peu plus performants. On va essayer de voir où on est, de faire de notre mieux et de comprendre si on est plus proches des autres, pas seulement sur un tour [mais] aussi en course parce que entre [les leaders] et les pilotes Honda qui ont fini la course n'était pas possible. On essaiera d'être plus proches."

Honda est visiblement limité par ses moyens logistiques pour la fabrication de pièces en quantité suffisante. De l'autre côté du garage, Luca Marini a pu tester le nouveau châssis mais il n'aura pas deux machines identiques puisque toutes les pièces nécessaire à cela n'ont pas pu être fabriquées.

"On n'a pas beaucoup de pièces mais c'est normal, [c'est] aussi [le cas] pour d'autres constructeurs. C'est une chose dont on a totalement conscience en tant que pilotes. Il faut toujours du temps pour fabriquer de nouvelles pièces, surtout pour nous puisque tout est fait au Japon."

La moto de Luca Marini au test de Misano Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il faut attendre un peu plus mais ça n'a pas d'importance, on essaie de faire au mieux avec le compromis que l'on a, parce que je pense que le carénage apporte de petits progrès, il améliore nos performances donc ce sera important de l'avoir en qualifications et en course. On essaiera de gérer ça au mieux pour les essais."

Le flot de nouveautés ne s'interrompt pas

Marini était malade avant le test, ce qui l'a poussé à déclarer forfait pour la course, et il n'enchaînait jamais plus de deux tours rapides le lundi, à chaque fois avec une moto dans une configuration différente, ce qui a compliqué l'analyse des données. Le manque de certaines pièces ce week-end sera finalement bénéfique puisqu'il pourra poursuivre les comparaisons... alors que d'autres nouveautés seront au programme.

"Je pense que l'on va commencer avec une moto très similaire à celle du dernier GP et une avec le nouveau package, toutes les nouveautés. En cas de pluie, on utilisera la standard et si c'est sec, on pourra faire une bonne comparaison et essayer de comprendre la situation, mais il y a des nouveautés, de nouvelles pièces de rechange, tous les jours, donc on attend aussi des nouveautés du Japon."

C'est ce qu'à confirmé Takaaki Nakagami, qui n'a pas encore le nouveau carénage mais pourrait disposer d'un exemplaire vendredi et d'un deuxième samedi, ce qui doit encore être confirmé.

Joan Mir Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Recevoir des évolutions est en tout cas nécessaire aux yeux de Joan Mir, qui attend des changements significatifs sur sa moto pour voir enfin des progrès notables : "Je disais que j'attendais un peu plus de ce test [à l'issue du roulage]. On a reçu quelques évolutions mais on n'est pas en position d'améliorer de petites choses."

"Avant, c'était le cas avec la Suzuki mais la base était bonne. On avait une bonne base et [on ajoutait] juste un carénage, un bras oscillant, un quelque chose. Petit à petit, on progressait. On est très loin de faire ça en ce moment. On a besoin d'une moto différente, d'essayer différentes choses, d'essayer différents moteurs, et pour le moment on a rien reçu de ce côté-là."