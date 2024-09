Bagnaia se voit au même niveau que Martín mais loin devant les autres

Jorge Martín et Pecco Bagnaia se sont rarement directement affrontés en piste cette année, les mésaventures de l'un ou de l'autres les ayant régulièrement éloignés après les premiers tours des courses. La première journée à Misano laisse cependant présager d'un duel entre les deux principaux prétendants au titre, qui ont semblé les plus forts dans l'après-midi.

"Aujourd'hui, je crois que Jorge et moi on a fait la différence sur tout le monde", a constaté Bagnaia au terme d'une journée conclue à la première place, devant Martín. "On a été plus compétitifs, assez nettement. Un peu dans le time attack, mais [surtout] dans le rythme de course où on était quatre dixièmes plus rapides que le troisième. On a fait une différence nette. On verra demain, parce que les autres vont sûrement progresser, les conditions de piste vont s'améliorer, mais Jorge et moi on sera sûrement parmi les plus forts."

Bagnaia et Martín ont eu l'avantage en étant pourtant privés d'un dernier duel. L'Espagnol a chuté en fin de séance, tandis que Bagnaia a renoncé à un possible time attack supplémentaire, préférant garder le même pneu et ajouter du carburant pour voir comment sa moto réagissait. Il avait auparavant accompli un tour rapide qui assurait sa présence en Q2, alors que Martín n'avait pas pris les mêmes risques.

"Je me suis senti bien dans le time attack, mais il faut dire qu'il a fait le premier tour assez prudemment alors que moi, j'ai essayé d'attaquer tout de suite. D'ailleurs, j'ai tout de suite fait 1'30"8 et lui il a fait 1'30"4, et après il est tombé en faisant son deuxième time attack. Mais d'une manière générale, je pense qu'on est plus ou moins similaires, aussi bien dans le time attack que dans le rythme de course."

Plus aucune limite physique

Bagnaia semble donc dans une situation idéale pour s'imposer sur ses terres, et il est cette fois débarrassé de toutes limites physiques, contrairement aux deux dernières courses disputées à Misano, dans la foulée de sa grosse chute à Barcelone il y a un an, et quelques jours après son accrochage avec Álex Márquez au GP d'Aragón il y a deux semaines. Pour autant, Bagnaia assure ne pas avoir de compte à régler avec cette piste : "Je sens que j'ai une nouvelle opportunité de gagner encore des points. Je le vois plus comme ça."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ça aide beaucoup [de ne plus être limité physiquement]", s'est-il cependant félicité. "Cela fait une grosse différence de pouvoir simplement se concentrer sur le pilotage. Aujourd'hui, j'ai pu me concentrer seulement sur le pilotage et seulement sur ce que ma moto demandait. [...] La semaine dernière, j'essayais plus de comprendre quoi faire avec mon corps sur la moto. Ça fait une bonne différence de pouvoir se concentrer uniquement sur le pilotage, et une grosse différence d'être à 100% physiquement."

Bagnaia estime par ailleurs que Ducati a "bien travaillé sur les réglages" de sa moto, ce qui lui a permis d'avoir de meilleures sensations que lors du test. Il a en revanche été surpris de faire un si bon chrono malgré une adhérence qu'il jugeait très précaire.

"Je pense que c'est incroyable en raison du niveau d'adhérence que j'ai ressenti. J'ai été impressionné en débutant la séance cet après-midi, l'adhérence n'était pas très bonne par rapport à la semaine dernière. Je me sentais beaucoup mieux par rapport à l'adhérence la semaine dernière, mais le chrono a été beaucoup plus facilement réalisable aujourd'hui."

"Je pense que les conditions et les températures plus fraîches aident à rouler plus vite, mais j'ai fait un 1'30"9 avec le medium arrière, 1'30"2 avec le tendre neuf, les conditions n'étaient pas idéales. Je crois que l'on pourra entrer dans les 1'29 demain, mais il faut aussi prendre en compte qu'il fera plus frais demain matin et que l'on ne pourra pas prendre le tendre. Le pneu medium pourrait être un peu délicat dans les virages à gauche. On verra."

Avec Léna Buffa