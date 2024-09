Championnat - Bagnaia grappille 3 points de plus sur Martín

Descendue à sept points après l'erreur stratégique de l'Espagnol la semaine dernière, l'avance de Jorge Martín sur Pecco Bagnaia s'est encore réduite avec la victoire du champion en titre dans la course sprint du GP d'Émilie-Romagne. Il n'y a désormais plus que quatre petits points entre les deux hommes de tête du championnat, avec une position de leader qui ne tient plus qu'à un fil pour Martín.

Troisième homme du classement général, Marc Márquez a dû s'incliner face à Enea Bastianini ce samedi, laissant l'Italien lui reprendre un point en s'adjugeant la médaille de bronze du sprint. Dans un troisième duel qui s'est dessiné aujourd'hui, Pedro Acosta a lui aussi repris un point à Brad Binder, contre qui il est opposé actuellement pour la cinquième place du championnat. Les autres pilotes du top 10 ne voient en revanche aucune évolution, aucun d'eux n'étant entré dans les points de ce sprint.

Lire aussi : MotoGP Sprint - Bagnaia fait plier Martín à Misano

Toujours invaincu, Ducati a encore augmenté son avance au classement des constructeurs, alors que ce premier titre attendu pourrait être validé dès demain : la marque de Borgo Panigale devrait en effet quitter Misano avec 222 points de marge pour espérer célèbre cette couronne dès l'arrivée de la course principale, et tout indique avec sa marge actuelle de 236 unités que ce sera bien le cas.

C'est bien simple, le dernier succès d'une autre machine remonte au sprint de Barcelone, fin mai. Et pour ce qui est d'un Grand Prix, il faut repenser à celui des Amériques, il y a cinq mois, pour se remémorer la dernière défaite de la moto de Borgo Panigale... Aujourd'hui, Ducati affiche, à peu de choses près, le double de points de KTM et plus du double d'Aprilia.

En toute logique, les formations Ducati continuent également de très largement mener les débats au championnat des teams, même s'il faudra attendre un peu plus longtemps pour connaître l'identité de l'équipe qui sera sacrée.

Championnat pilotes après le sprint du GP d'Émilie-Romagne (14/20)

Championnat constructeurs après le sprint du GP d'Émilie-Romagne (14/20)

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 475 37 34 25 37 37 34 37 37 37 37 37 37 37 12 2 KTM 239 29 21 26 19 12 15 18 14 11 13 16 23 17 5 3 Aprilia 224 15 20 37 10 18 25 13 18 19 17 16 11 5 - 4 Yamaha 75 5 10 4 8 1 7 1 7 5 5 - 9 10 3 5 Honda 37 4 4 - 5 4 2 - 3 2 2 2 5 4 -

Championnat équipes après le sprint du GP d'Émilie-Romagne (14/20)