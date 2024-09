Ducati peaufine sa domination actuelle et prépare la suite

Ducati se présente à Misano pour le troisième Grand Prix italien de la saison avec la ferme intention de poursuivre sa moisson. Une victoire dimanche signerait le 100e succès de la marque en MotoGP, autant dire qu'il est bien tentant de passer ce cap à domicile.

Sur le papier, la probabilité d'y parvenir est on ne peut plus forte. Lors de la première épreuve sur place, il y a deux semaines, Ducati avait encore une fois tout raflé : pole position et double victoire, première ligne intégralement couverte, podium complet le dimanche et même quintuplé lors du sprint, le tout après avoir dominé chaque séance d'essais et signé le meilleur temps dans les deux formats de course. À la concurrence, il n'est resté que des miettes...

À ce stade de la saison, les succès que les autres constructeurs ont réussi à remporter se comptent sur les doigts d'une main, tous du fait d'Aprilia : un Grand Prix, celui des Amériques, et trois sprints, ceux de Portimão, Austin et Barcelone, celui-ci constituant la dernière défaite en date de Ducati, il y a cinq mois. En qualifications comme en course, la série en cours dépasse l'entendement : Ducati n'a plus manqué la première ligne d'un Grand Prix depuis Valence 2020 (73 épreuves de suite), ni le podium depuis Silverstone 2021 (59 courses)…

"Nous sommes très heureux, et franchement fiers du travail que nous avons réalisé", admet Gigi Dall'Igna dans une interview pour le site officiel du MotoGP, lui qui peut déjà considérer comme acquis que le titre reviendra à un de ses pilotes malgré les 259 points encore en jeu pour le championnat. De toute évidence, il faudrait un véritable tremblement de terre pour qu'un représentant d'une autre marque parvienne à renverser la situation au cours des deux mois à venir.

Lire aussi : MotoGP Bagnaia se méfie toujours de Márquez et Bastianini au championnat

"Nous avons quatre pilotes devant tous les autres, nous avons beaucoup de pilotes en mesure de se battre pour essayer de gagner à la fin du week-end. Pecco [Bagnaia] et Martín seront deux candidats [pour le titre], mais Enea [Bastianini] et Marc [Márquez] ont eux aussi, c'est certain, leurs chances de décrocher ce résultat. Nous leur donnons à tous les meilleures chances possibles d'atteindre leur rêve. C'est notre boulot, du début à la fin de la saison, et nous le ferons", promet Dall'Igna.

Le titre constructeurs validé dès cette semaine, à Misano ? Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La situation est encore plus impressionnante dans les autres classements. Trois équipes de la marque dominent le championnat des teams (mené par la formation officielle avec 153 points d'avance) et Ducati se présente à Misano avec, déjà, une chance de titre au championnat constructeurs ! La marque sera en effet sacrée à domicile si elle termine la course de dimanche avec 222 points d'avance au moins dans ce classement (qui ne prend en compte que le meilleur résultat du sprint et du Grand Prix), alors que son avance est aujourd'hui de 229 unités.

"Ne jamais s'arrêter"

Pendant que se peaufine donc le palmarès d'une saison 2024 inondée de rouge, le travail avance également en vue de la prochaine campagne. Avec pour but évident de faire perdurer cette dynamique, Ducati est en essais privés depuis hier et pour deux jours sur le circuit de Jerez.

Bien qu'au test officiel de la semaine dernière, il était indiqué que la GP25 n'était pas encore prête à être confiée aux pilotes de course, Michele Pirro prépare son arrivée, attendue possiblement pour les premiers essais de l'intersaison, qui auront lieu à Valence, dans deux mois.

"Le test prévu sur le circuit de Jerez sera dédié au développement de la Desmosedici", annonçait dans le courant de la semaine le pilote essayeur de la marque. "Bien que nos performances dans le championnat soient au plus haut niveau, il reste vital pour nous, chez Ducati, de penser à 2025. La force de notre groupe réside précisément dans cette philosophie, dans le fait de ne jamais s'arrêter, de continuer à évoluer pour nous améliorer toujours plus."

Les succès de demain se préparent dans le secret de tests privés. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Préparer la suite, c'est aussi anticiper le fait qu'il y aura moins de Ducati en piste l'année prochaine, conséquence du départ de Pramac vers Yamaha. Un affaiblissement possible, mais que Gigi Dall'Igna assure voir comme un moteur, et surtout un changement anticipé grâce à des méthodes bien rodées. "Nous avons probablement été le premier constructeur à avoir essayé d'utiliser les données des équipes satellites afin d'améliorer la moto", rappelle-t-il.

"Bien sûr, nous aurons moins d'opportunités de le faire pour l'avenir. Les autres constructeurs ont appris qu'il était possible de faire cela et c'est donc la réalité. Dans l'ensemble, nous serons plus faibles que cette année car le nombre de pilotes sera moindre par rapport à cette saison, mais d'un autre côté, nous aurons probablement dans l'équipe d'usine les meilleurs pilotes que Ducati ait jamais eus dans son histoire. Les autres nous ont pris non seulement des pilotes, mais aussi des techniciens. Yamaha, Aprilia, désormais aussi Honda… C'est un boost pour nous, afin de faire au mieux."

Le grand patron de Ducati Corse n'en oublie pas non plus les échéances un peu plus lointaines, avec le changement de règlement technique qui sera instauré en 2027, qui passera au préalable par un gel des moteurs.

"La saison 2027 approche à grands pas, alors nous avons entamé les discussions quant à ce que serait la nouvelle moto. Nous devons tous reconsidérer, non seulement du fait de la réduction de puissance mais aussi car nous ne pourrons plus utiliser le variateur de hauteur et que cela déplace les équilibres. D'un point de vue technique, ce sera donc une modification importante de la moto."