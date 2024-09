Bagnaia, sans doute "le pilote le plus important" de Ducati

À deux mois de la conclusion du championnat actuel et de l'arrivée de Marc Márquez dans l'équipe officielle Ducati, Gigi Dall'Igna s'affirme toujours comme le premier fan de Pecco Bagnaia. Vainqueur des deux dernières saisons, le Turinois a fait entrer le constructeur dans une autre dimension, surpassant l'exploit qu'avait été le premier sacre obtenu grâce à Casey Stoner en 2007.

L'époque n'est plus la même, et aujourd'hui Ducati a profondément ancré sa domination sur le MotoGP, aidé en cela par une moto patiemment affinée au fils des années pour en faire une arme redoutable, pouvant être maniée avec brio par des pilotes aux styles variés. Et Bagnaia y a ajouté sa touche personnelle, lui qui a été capable d'effacer le plus gros déficit mathématique qu'un champion ait eu à dépasser, en 2022, puis d'être au rendez-vous dans tout type de conditions et d'horizons. Il est celui qui a gagné le plus avec Ducati, ayant remporté un quart des Grands Prix dont il a pris le départ en MotoGP.

Gigi Dall'Igna, qui ne tarit pas d'éloges sur son champion à chacune de ses victoires, n'a besoin que de peu de mots pour résumer la manière dont il le perçoit lorsque le site officiel du MotoGP l'interroge sur le sujet : "Il est certain que Pecco est l'un des pilotes les plus importants dans l'histoire de Ducati, et probablement même le plus important, parce que personne n'a gagné deux titres pilotes."

La saison prochaine, qu'il soit double ou triple Champion du monde en titre, Bagnaia devra faire face à un changement majeur dans son environnement immédiat, avec l'arrivée de Márquez de l'autre côté de son stand. Au cumul de leurs titres, les deux hommes réuniront 11 à 12 couronnes mondiales lorsqu'ils seront réunis pour former ce line-up, de toute évidence le plus excitant que l'on ait vu depuis plusieurs années.

Pecco Bagnaia et Marc Márquez devront trouver leur place dans l'équipe officielle Ducati ces deux prochaines saisons. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Nous avons beaucoup parlé, Mauro Grassilli, Claudio Domenicali et moi, afin de comprendre quelle serait la meilleure solution. Évidemment, nous savions que nous ne devions sélectionner qu'un seul pilote et, au final, la solution a été Marc et, franchement, nous sommes heureux de cette décision", souligne le directeur général de Ducati Corse en se remémorant le contexte tumultueux de ce choix, fait face à Jorge Martín et Enea Bastianini.

Le duo Bagnaia-Márquez, réussite ou désastre ?

Désormais, deux grandes questions entournent ce futur duo : Bagnaia saura-t-il résister à cette pression ? Márquez sera-t-il en mesure de retrouver la courbe de résultats des plus belles heures de sa carrière ?

"La Ducati est une moto différente de celle qu'il a pilotée pendant toute sa carrière", rappelle Gigi Dall'Igna au sujet de l'Espagnol. "Il s'est adapté plutôt bien, et franchement assez vite. Il est huit fois Champion du monde, donc il est l'un des pilotes les plus importants de l'histoire du MotoGP et je pense que c'est la raison pour laquelle il se montre si performant avec notre moto."

Alors que c'est lui qui, par le passé, régnait en maître dans le stand officiel Honda qu'ont intégré notamment Jorge Lorenzo et Joan Mir, eux-mêmes champions passés, Marc Márquez vivra l'inversement des rôles en rejoignant sa nouvelle équipe dans deux mois, lors du premier test de l'intersaison. Une nouvelle dynamique sera à trouver pour les deux prochaines saisons, les deux pilotes ayant signé jusque fin 2026.

Au moment où son futur coéquipier était désigné, Bagnaia avait commenté que cela pourrait être "super bien ou alors un désastre". "Je suis d'accord avec lui", répond Dall'Igna. "Ils sont deux des meilleurs pilotes du championnat, mais il est certain qu'ils ont un très gros caractère. Il est donc important que nous arrivions à très bien les gérer l'année prochaine. Franchement, je suis assez confiant quant au fait que nous puissions gérer cette situation et, au final, j'espère que ça ne sera pas un désastre, mais l'année parfaite pour Ducati !" s'en amuse le patron italien.