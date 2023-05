Danilo Petrucci pourrait rapidement se détourner des circuits

Cette fois, ce devrait bien être la dernière. Danilo Petrucci dispute le Grand Prix de France dans l'équipe Ducati officielle pour remplacer Enea Bastianini, encore diminué par son épaule. Après une apparition chez Suzuki l'an passé, Petrucci pense que ce remplacement sera son dernier en MotoGP et songe même à rapidement mettre fin à sa carrière sur circuit.

Après une première participation au Dakar et une saison en MotoAmerica la saison passée, l'Italien a retrouvé l'Europe pour s'engager en WorldSBK cette année. Il occupe la 11e place du championnat après les quatre premiers meetings de la saison mais doute de sa capacité à briller. Comme lors de ses dernières saisons en MotoGP, il se sent trop pénalisé par sa grande taille, et donc son poids, face aux autres pilotes.

"J'ai réalisé que je ne suis peut-être pas trop vieux pour le MotoGP, mais trop lourd", a expliqué Petrucci. "Pour le Superbike aussi. Je ne sais pas comment cette année va se passer, [je verrai] si j'aime le Superbike et que je vois que je peux être rapide parce qu'on prend du plaisir quand on est devant, mais sinon je vais préférer me concentrer sur le Dakar, par exemple. Avec un camelbak de quatre litres sur le dos, ça faisait une grosse différence pour moi par rapport à quand il était vide."

"Je fais 30 kg de plus que Bautista. La moto du Dakar, avec 30 litres [de carburant] ou vide, ça fait une grosse différence, et je porte ce poids tout le temps, à chaque virage. Dans ce championnat, avec de si petits écarts entre nous, c'est impossible de combler cette différence. Je veux juste profiter de cette période et je ne sais pas si je suis suffisamment bon pour rester dans le top 10."

Danilo Petrucci se réjouit néanmoins d'avoir droit à une énième pige en MotoGP ce week-end, tout en restant conscient de ses limites, d'autant plus qu'il n'a pu faire aucun test sur la Desmosedici 2023 avant de la piloter ce week-end. En qualifications, il n'a devancé que Lorenzo Savadori et Jonas Folger, les deux autres pilotes remplaçants, et ne se fixe pas pas d'objectif plus élevé pour les deux courses.

"Pour moi, c'est un cadeau. J'espère qu'Enea pourra revenir le plus vite possible. En Thaïlande, je disais déjà que c'était ma dernière, je ne m'attendais pas à revenir. Je veux juste prendre du plaisir, peut-être que battre les autres pilotes remplaçants serait bien. C'est comme si Ducati m'avait fait un cadeau. [Vendredi] matin j'étais à 1"5 de la tête, on pourrait dire que ce n'est pas énorme, mais la dernière seconde c'est un kilomètre ! Quand J'étais neuvième ou dixième avec KTM, ou la dernière année chez Ducati, quand on est à la limite et qu'on est à huit ou neuf dixièmes de la tête, on est fini."