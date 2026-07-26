Gasly sauve une qualification inespérée alors qu'Alpine décroche

Vendredi, Pierre Gasly expliquait avoir vécu l'une des pires entames de week-end de sa carrière. Pourtant, le Français est tout de même parvenu à décrocher la 12e place sur la grille de départ samedi, au terme d'une séance qualificative où il a probablement tiré le maximum de son Alpine.

L'écurie d'Enstone traverse une période difficile depuis plusieurs courses et peine à suivre le rythme de développement de ses principales rivales, Audi et Racing Bulls. Alors qu'elle est l'une des seules équipes du plateau à ne pas avoir apporté d'évolution en Hongrie, Alpine s'attendait à souffrir en Hongrie face à une concurrence qui continue de progresser.

Convaincu qu'il ne pourrait pas rivaliser avec ces deux équipes, Pierre Gasly a choisi de compromettre légèrement sa qualification afin de se donner davantage d'options pour la course, en conservant un train de pneus tendres neufs pour dimanche.

Finalement, le Français a signé le 12e temps, devançant même de manière quelque peu surprenante l'Audi de Gabriel Bortoleto. Les Racing Bulls, en revanche, étaient hors de portée.

"Pour le moment, malheureusement, nous avons encore beaucoup de difficultés", déplorait Gasly après les qualifications. "Je n'arrive pas à piloter comme je le voudrais, je suis simplement en train de glisser dans tous les sens et je manque énormément d'adhérence ainsi que d'équilibre."

"Donc, en qualifications, nous savions qu'il serait presque impossible de battre les Racing Bulls et les Audi. J'ai donc préféré conserver un train de pneus supplémentaire, même si cela signifiait avoir un train neuf de moins disponible en Q2."

Pierre Gasly (Alpine) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Au final, nous avons réussi à nous qualifier 12e, en battant l'une des Audi, tout en gardant un train supplémentaire pour demain. C'est probablement légèrement mieux que ce que nous espérions compte tenu de notre situation. Mais dans l'ensemble, nous devons clairement améliorer les performances de la voiture."

Les pneus mediums et durs ne semblaient clairement pas être les composés privilégiés par les équipes ce week-end, la majorité du plateau n'ayant même pas chaussé les gommes à flancs blancs durant les essais libres.

"Oui, c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles nous voulions conserver un train supplémentaire, car globalement, nous ne sommes pas très à l'aise avec le pneu en termes de motricité, et ce n'est pas quelque chose qui va nous aider sur ce circuit", expliquait Gasly.

"Nous verrons bien. Honnêtement, lors des derniers dimanches de course, nous avons parfois semblé légèrement plus proches des voitures que nous n'arrivons pas à battre en qualifications. Donc nous allons analyser cela et voir ce que nous pouvons faire."

Pour la course, Pierre Gasly compte notamment sur un bon départ afin de gagner quelques positions, alors que le Hungaroring est réputé pour être l'un des circuits où les dépassements sont difficiles.

"Je suis quand même assez satisfait de cette 12e place, car avec un bon départ, cela peut devenir une 11e position", confiait le pilote Alpine. "Nous savons qu'il est difficile de dépasser sur ce circuit, et comme je l'ai dit, nous avons un train de pneus durs supplémentaire si quelque chose se passe pendant la course."

"Donc rien n'est joué avant l'arrivée. Mais au-delà du résultat, c'est surtout au niveau du ressenti dans la voiture : je n'arrive tout simplement pas à la faire réagir comme je le voudrais. Nous verrons ce que cela donnera demain. Ce sera évidemment difficile, mais ce n'est jamais impossible."