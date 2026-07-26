"De notre faute" : Ferrari assume l'erreur qui coûte 3 places à Hamilton

L'écurie Ferrari a assumé la responsabilité de la pénalité de trois places sur la grille de départ qui a été infligée à Lewis Hamilton en vue de la course Grand Prix de Hongrie de Formule 1, après avoir involontairement gêné Oscar Piastri au début de son dernier tour de qualifications.

C'est un double coup dur pour Hamilton, qui s'était garé à la première place dans le parc fermé, sans savoir qu'il avait été "détrôné" de la pole position par Lando Norris, le coéquipier de Piastri, après le drapeau à damier.

Le deuxième tour de Hamilton en Q3 a été plus brouillon et plus lent que le premier, avec un temps de 1'18"906 contre 1'17"219 auparavant. Juste après que la Ferrari a franchi la ligne d'arrivée, Max Verstappen a fait un tête-à-queue dans le dernier virage, provoquant l'apparition des drapeaux jaunes.

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C'est ce qui a déclenché le malentendu avec son ingénieur. Hamilton a en effet semblé surpris par le fait que Piastri était dans un tour lancé, alors même qu'il l'avait dépassé entre les virages 12 et 13 pendant que l'Australien effectuait son tour de préparation.

"Nous lui avons dit [que Piastri arrivait], mais bien trop tard", a déclaré par la suite le directeur de l'écurie Ferrari, Frédéric Vasseur. "S'il y a une faute, elle vient de nous."

Après que Hamilton a franchi la ligne d'arrivée, son ingénieur de course, Carlo Santi, lui a dit : "Piastri dans un tour d'attaque… drapeau jaune, drapeau jaune." "Où est Piastri ?", a alors demandé Hamilton, qui s'est vu répondre : "Derrière, drapeau jaune."

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La vidéo embarquée montre Hamilton jetant un coup d'œil dans son rétroviseur avant d'emprunter sa trajectoire habituelle dans le virage 1, mais il a par la suite expliqué aux commissaires qu'il n'avait pas vu Piastri à ce moment-là.

Bien que la vidéo soit accompagnée des communications radio de l'écurie, il existe un décalage, car la F1 retarde la diffusion de ces communications de cinq à quinze secondes au cas où des décisions éditoriales seraient nécessaires pour supprimer les propos grossiers.

Dans ce cas précis, les communications radio ont été diffusées après que Hamilton eut gêné Piastri à l'entrée du virage 1, alors qu'en réalité, la conversation a dû avoir lieu entre la ligne de chronométrage et le virage 1.

"Piastri était sur un tour ou… ?" a demandé Hamilton après que Piastri l'eut dépassé. Après une longue pause, Santi a répondu : "Je me suis fait avoir par le drapeau jaune."

Il semble que Hamilton ait supposé, quand il l'a doublé, que Piastri était en phase de retour aux stands plutôt qu'en train de se préparer pour un tour lancé.

"On m'a prévenu littéralement au moment où il se trouvait à la corde derrière moi, je n'avais donc aucune idée qu'il arrivait", a déclaré Hamilton après la séance.

"Je pensais que tout le monde était sorti derrière moi - j'étais le premier à sortir, donc je pensais que tout le monde avait terminé son tour, et je crois que Charles était la voiture qui se trouvait derrière moi lorsque j'ai quitté la voie des stands, d'après ce que j'avais compris. Donc oui, c'est fou, parce que tout s'était déroulé proprement et que ce n'était manifestement pas intentionnel."

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Clive Mason / Getty Images

Piastri ayant été contraint d'interrompre son tour, la pénalité était inévitable. Hamilton partira donc en cinquième position, soit en troisième ligne de la grille de départ plutôt qu'en première ligne.

"Le pilote de la voiture n°44 a expliqué qu'il venait de terminer un tour rapide et qu'il n'avait pas reçu le message radio de son équipe concernant l'arrivée de la voiture n°81 avant que celle-ci ne se trouve déjà à proximité immédiate", peut-on lire dans la décision.

"Il a ajouté qu'en raison de la position de sa voiture sur la piste, la voiture n°81 n'était pas visible dans ses rétroviseurs."