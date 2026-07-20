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Gasly commence à s'agacer de la lenteur d'Alpine : "Ça devient ennuyeux"

Pierre Gasly ne masque plus un certain agacement face à la baisse de forme de l'écurie Alpine depuis plusieurs courses, répétant que sa voiture était "trop lente" pour espérer mieux que des miettes à l'issue du GP de Belgique 2026 de F1.

Fabien Gaillard
Publié:
Pierre Gasly, Alpine

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Carlos Sainz, Williams

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Jacques Villeneuve arrive dans le paddock.

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Nico Hulkenberg, équipe Audi F1

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andy Stevenson, directeur sportif de l'écurie Aston Martin de F1

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Alexander Albon, Williams, Oscar Piastri, McLaren

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Message de l'équipe Alpine F1 depuis la voie des stands

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Pierre Gasly, Alpine

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Oscar Piastri, McLaren

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Lando Norris, McLaren

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GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
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GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Max Verstappen, Red Bull Racing

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Charles Leclerc, Ferrari

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Dimanche à Spa
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Alors qu'il était, jusqu'au Grand Prix d'Espagne, l'un des deux seuls pilotes de la saison 2026 à avoir inscrit des points à chaque manche, Pierre Gasly n'en a inscrit qu'un seul lors des trois dernières épreuves en date.

En Belgique, le pilote Alpine a dû se contenter de la 11e position, battu pour moins d'une seconde par son équipier Franco Colapinto sur la ligne d'arrivée, l'Argentin empochant donc le dernier point en jeu.

La statistique a beau être surtout symbolique, elle traduit tout de même une tendance nette qui voit Alpine être supplantée dans la hiérarchie depuis plusieurs courses. Ce dimanche, à Spa, une Audi et une Racing Bulls ont encore devancé les A526, dans un milieu de peloton qui échappe de plus en plus aux troupes d'Enstone, lesquelles le dominaient pourtant il y a quelques Grands Prix.

Face à cette situation, Gasly tirait un bilan simple au micro de Canal+ : "On est juste trop lents. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des petites choses à améliorer - au départ, je n'avais pas la puissance, j'ai eu des problèmes avec le turbo donc je dois perdre quelques places, [...] les arrêts au stand, etc. Ce sont des petits détails. Je pense que, dans l'ensemble, on est juste trop lents. [Il hoche la tête] Il va falloir travailler."

Pierre Gasly (Alpine)

Pierre Gasly (Alpine)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Si les problèmes de puissance peuvent s'expliquer par le fait que toutes les voitures équipées de moteurs Mercedes ont connu un problème similaire, la question du rythme est intrinsèquement liée à celle des évolutions apportées aux monoplaces de la structure franco-anglaise, limitées par rapport à Racing Bulls et Audi, ses principales concurrentes.

Interrogé sur la phase de course où, dans la lutte pour la dixième place, il s'est retrouvé à trois de front au freinage des Combes avec Colapinto et Liam Lawson, Gasly a expliqué : "Ouais, j'ai passé toute la course derrière l'Audi [de Gabriel Bortoleto], derrière Lawson, donc c'était un peu frustrant."

"[Il n'y avait] pas grand-chose à faire avec l'énergie, on a un petit peu tout essayé, donc dans cette situation-là, je crois que j'ai l'aspi derrière Lawson et il y a Franco qui est derrière aussi, avec mon aspi. On arrive à trois de front, malheureusement ce n'est pas moi qui suis sorti vainqueur de cette bagarre."

Surtout, le vainqueur du GP d'Italie 2020 n'a pas caché qu'un certain agacement commençait à poindre : "Après, ça m'a coûté un peu de temps mais, dans l'ensemble, on ne va pas épiloguer sur toutes les situations qui auraient pu mieux se passer. On est juste trop lents, et ça commence à être un peu ennuyeux."

Au classement constructeurs, Racing Bulls est revenu à égalité de points avec Alpine en inscrivant un point de plus lors de la course de ce dimanche, grâce à la neuvième place d'Arvid Lindblad.

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