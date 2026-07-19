Verstappen a voulu éviter "un accident d'avion" avec Leclerc au départ

Comme en qualifications, Max Verstappen a été un temps le principal adversaire de Kimi Antonelli ce dimanche au Grand Prix de Belgique 2026 de F1, mais le Néerlandais a finalement dû se contenter d'une troisième place, battu par l'Italien mais également devancé par la Ferrari de Charles Leclerc... qui avait provisoirement pris l'avantage sur lui au départ.

Qualifié en seconde position, Verstappen a tenté de jouer un va-tout au départ en déployant beaucoup d'énergie pour dépasser Antonelli avant même l'Eau Rouge. Toutefois, cette stratégie s'est retournée contre lui : non seulement Antonelli ne s'est pas laissé avoir et a vite repris les commandes, mais le manque d'énergie en fin de ligne droite de Kemmel a permis à Leclerc de déposer la Red Bull.

Par la suite, Verstappen a pu reprendre sa place sur le Monégasque et demeurer une menace pour la Mercedes du leader du championnat, avant de décrocher à mesure que le premier relais avançait. La séquence des arrêts au stand n'a pas été favorable au quadruple champion du monde qui a vu Leclerc profiter du Virtual Safety Car pour changer de pneus et repartir devant lui.

Max Verstappen (Red Bull) Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Pas forcément dans les meilleures dispositions dans le second relais, le Néerlandais n'a ensuite jamais pu inquiéter Leclerc pour la seconde place. Il se contente toutefois d'un podium, seulement son troisième de l'année, après le Canada et l'Autriche.

Quand il lui a été demandé, en conférence de presse, si au final ce résultat était meilleur que ce qu'il pouvait espérer en arrivant à Spa, Verstappen a acquiescé : "Oui, probablement. Dans l'ensemble, ce week-end s'est déroulé sans encombre pour nous. La voiture s'est tout de suite située dans une fenêtre acceptable, ce qui, je pense, nous a beaucoup aidés."

"Pour être honnête, nous avons eu un peu de malchance aujourd'hui avec le VSC, j'aurais pu me battre avec Charles, mais le deuxième relais s'est avéré un peu moins bon que ce que j'espérais. L'équilibre n'était pas celui que je souhaitais pendant une grande partie de ce relais-là, ce qui m'a fait perdre trop de temps dans la première moitié. Mais le fait de monter sur le podium ici est un bon résultat."

Invité à revenir sur les évènements du premier tour, qui l'ont vu passer de la première à la troisième place le temps de la ligne droite de Kemmel, le Néerlandais a lancé : "Clairement, j'ai trop déployé [de puissance] entre le virage 1 et le virage 2 ! Puis quand j'ai pris [le Raidillon], j'ai vérifié l'état de ma batterie et je me suis dit : 'Bon, ça va être compliqué jusqu'aux Combes'."

"Je m'attendais à ce que Kimi me dépasse, puis j'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu une fusée rouge qui arrivait. Je me suis dit : 'Oh, je vais simplement garder ma trajectoire, car si je bouge ici, ça va être un accident d'avion'. C'était donc assez incroyable, ces différences [de vitesses]."