Pourquoi Leclerc n'a pas été sanctionné pour le contact avec Piastri

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Un temps en lice pour la victoire lors du Grand Prix de Belgique, Charles Leclerc a finalement échoué à la seconde position au terme des 44 tours de l'épreuve disputée à Spa. Pourtant, le Monégasque a un moment été sous la menace d'une pénalité suite à un contact avec Oscar Piastri en début d'épreuve.

Alors qu'il était en troisième position au huitième tour, derrière le futur vainqueur Kimi Antonelli et le futur troisième Max Verstappen, Leclerc était attaqué par Oscar Piastri qui était intercalé entre lui et l'autre Ferrari de Lewis Hamilton.

Au virage des Combes, alors que Leclerc avait défendu en se positionnant en milieu de piste, laissant l'opportunité à Piastri d'infiltrer une partie de sa McLaren sur l'extérieur, le Monégasque s'est resserré vers l'Australien, ce qui a entraîné un contact. Rapidement, ce dernier - dont la voiture a été abîmée dans l'incident - a souligné à la radio que Leclerc ne lui avait, selon lui, pas laissé suffisamment de place.

 

Les commissaires ont vite été saisis de cette situation litigieuse et ont lancé une enquête. Au terme de celle-ci, ils ont décidé de n'infliger aucune sanction au pilote de la Ferrari SF-26.

Voici la justification de cette décision "À l'approche du virage 5, la voiture n°81 s'est positionnée pour dépasser la voiture n°16 par l'extérieur. La voiture n°81 se trouvait en partie à hauteur de la voiture n°16, mais son train avant n'était pas devant celui de la voiture n°16 et il n'y avait aucune possibilité pour la voiture n°81 de mener à bien un dépassement dans cette situation."

"Selon les commissaires, la voiture n°16 n'a pas délibérément poussé la voiture n°81 hors de la piste. La voiture n°16 a suivi la trajectoire de course avant l'entrée du virage n°5 en se décalant légèrement vers la gauche pour ouvrir [la trajectoire] en vue de ce virage, et un contact s'est produit entre les deux monoplaces."

"Au vu de ces circonstances, les commissaires ont décidé de ne prendre aucune sanction."

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