Accrochage Hamilton-Russell : l'explication des commissaires

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Le Grand Prix de Belgique 2026 de F1 a été marqué par un accrochage entre pilotes de pointe dès le premier tour, avec un contact dans la chicane des Combes entre George Russell (Mercedes) et Lewis Hamilton (Ferrari).

Alors qu'il avait pris l'avantage sur Russell dans la ligne droite de Kemmel, le septuple champion a abordé la première partie de l'enchaînement en milieu de piste et vu la Mercedes frappée du numéro 63 tenter de reprendre sa position sur l'extérieur.

Les deux hommes ont passé la première partie de chicane côte à côte avant qu'un sous-virage, que Hamilton a attribué au fait d'être déventé par la Red Bull de Max Verstappen, puis un coup de survirage ne cause un contact avec le ponton de Russell.

 

Ce dernier a été envoyé en tête-à-queue et a terminé sa course dans les graviers, contraint à l'abandon. Si ce dernier considérait pour sa part que le contact était un "incident de course", les commissaires qui se sont saisis de l'incident n'ont pas abondé dans ce sens.

En effet, lors de la course, Hamilton a été sanctionné de cinq secondes - qu'il a dû observer lors de son passage par les stands - après avoir été jugé "entièrement" responsable de l'incident.

Voici la justification complète des commissaires "À l'approche du virage 5 du premier tour, la voiture n°63 a tenté un dépassement par l'extérieur de la voiture n°44 et était suffisamment à hauteur pour avoir droit à un espace de dépassement. La voiture n°44 est restée à l'intérieur."

Les pilotes, dont Russell et Hamilton, au passage de La Source au départ.

Les pilotes, dont Russell et Hamilton, au passage de La Source au départ.

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Dans le virage, la voiture n°44 a souffert d'un sous-virage et, bien qu'elle ait tenté d'éviter la voiture n°63 en effectuant un mouvement de correction du volant, elle est entrée en contact avec le côté droit de la voiture n°63 avec sa roue avant gauche. Les commissaires ont estimé que la voiture n°63 était restée dans l'espace disponible et que la collision avait été causée par l'incapacité de la voiture n°44 à maintenir une distance suffisante."

"Les commissaires reconnaissent plusieurs circonstances atténuantes. La voiture n°44 a tenu compte la présence de la voiture n°63, a tenté de laisser suffisamment d'espace et a fait un véritable effort pour éviter le contact."

"La collision résulte d'une perte d'adhérence à l'avant plutôt que d'une manœuvre agressive ou délibérée. De plus, l'incident s'est produit lors du premier tour, où l'on constate généralement une adhérence réduite et des conditions de course très serrées.

"Pour ces raisons, bien que la voiture n°44 soit entièrement responsable de la collision, les commissaires estiment qu'une pénalité de temps de 5 secondes, plutôt que la pénalité standard de 10 secondes, constitue la sanction appropriée conformément aux directives de la FIA en matière de pénalités."

Conformément à la politique actuelle en matière de points de pénalité, Hamilton n'a pas écopé de points sur sa Super Licence.

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